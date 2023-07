Anklage: Fik ansatte til at strippe

Et brugt menstruationsbind i en forkert skraldespand udløste noget af et drama hos en kenyansk ostefabrik

Kvindelige ansatte blev angiveligt tvunget til at tage tøjet af på ostefabrikken Brown's Food Company i Kenya mandag aften.

Episoden blev udløst af et brugt menstruationsbind, som var smidt i en forkert skraldespand.

Det skriver BBC.

Men i stedet for at minde om affaldssortering, havde en af de overordnede en anden agenda, lyder det fra den kenyanske senator Gloria Orwoba, som bl.a. kæmper imod mentruations-udskamning.

Orwoba modtog et opkald om episoden og valgte at dele den ubehagelige oplevelse med sine følgere på Facebook onsdag.

- Hun (den overordnede, red.) ville finde ud af, hvem der havde menstruation, så hun kunne straffe vedkommende, fortæller Orwoba.

I nedenstående video taler senatoren om hændelsen på ostefabrikken. Artiklen fortsætter under videoen.

Tre anholdt

Det må siges at være skridtet længere end Ilse Jacobsen, som skældte sine kvindelige medarbejdere ud for at have smidt et brugt menstruationsbind på toiletgulvet, som Berlingske skrev om i 2018.

En handling, der i den grad røg tilbage i hovedet på den nu afdøde gummistøvledronning som en boomerang.

Sagen fra Kenya er heller ikke faldet i god jord hos myndighederne i landet.

Efter vidneudsagn har politiet anholdt tre mistænkte i sagen herunder den kvindelige overordnede. Og det er ikke den eneste menstruationssag politiet kender til i området.

For lignende episoder har fundet sted i andre kenyanske virksomheder. Et udbredt problem, skriver BBC.

Tager afstand

Brown's Food Company, hvor menstruations-udskamningen fandt sted, har taget taget afstand til episoden.

'Sagen afspejler ikke virksomheden som helhed,' skriver de på hjemmesiden.

Desuden har virksomheden tilkaldt hjælp fra en ekspert i kvindesundhed, som skal hjælpe personalet med kommunikationen og opgradere deres politiker og procedurer.