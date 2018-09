Anklage: Kirurg glemte nål i Johns brystkasse

Familie sagsøger hospital, efter at kirurg angiveligt glemte nål i 73-årig afdød amerikansk mands brystkasse

73-årige John Burns Johnson fra Tennessee i USA døde, blot en måned efter at en kirurg ifølge lokale medier efterlod en nål i hans brystkasse under en operation.

Det har fået Johnsons familie til at lægge sag an mod det hospital i Nashville, hvor operationen fandt sted.

Det skriver AP og lokalavisen The Tennesean.

Der manglede en nål

Efter den ni timer lange åbne hjerteoperation havde en kirurg vurderet, at hans arbejde var gjort færdigt, og han syede derfor John Burns Johnson sammen igen.

Noget tyder dog desværre på, at det gik for hurtigt. En røntgenscanning kunne således afsløre, at der var efterladt en nål i patientens brystkasse.

Kirurgen åbnede derfor igen Johnsons bryst for at fjerne nålen, men det var ikke muligt. Nålen blev først fjernet en måned efter ved Johnsons obduktion.

Ifølge familiens sagsanlæg led Johnson i hans sidste tid, og hans død beskrives som 'Smertefuld og unødvendig'.

Hospitalet, hvor Johnson blev opereret, har udtalt, at de ikke ønsker at svare på familiens sagsanlæg, men de noterer, at de er meget seriøse omkring behandlingen af deres patienter og sympatiserer med familien.

Lægen, der opererede Johnson, har ifølge hospitalet ikke tidligere haft nogle disciplinærsager, og han har fået fem stjerner på hospitalets hjemmeside.

Hospitalet skal nu have lidt tid til at reagere på sagsanlægget.