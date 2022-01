Anklager Boris Johnson for afpresning: Nu skal han mødes med politiet

En efterforsker fra Scotland Yard skal mødes med en af Boris Johnsons partifæller, der anklager den britiske regering for at afpresse utilfredse partimedlemmer

William Wragg, der sidder i det britiske parlament for de konservative, skal mødes med politiet, efter at han tidligere på ugen anklagede Boris Johnsons regering for at afpresse og true partifæller.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Ifølge Wragg, der ønsker, at Johnson går af, skal han i næste uge mødes med en efterforsker fra Scotland Yard, der skal være med til at afklare, om politiet skal åbne en efterforskning.

Flere af Boris Johnsons partifæller er utilfredse, efter at flere britiske medier i de seneste uger har fortalt, at Boris Johnson angiveligt skulle have deltaget til fester i Downing Street under coronanedlukningen.

Premierminister Boris Johnson blev onsdag grillet i parlamentet, efter historier er kommet frem om, at Johnson skulle have deltaget i fester under nedlukningen. Foto: Jessica Taylor/Ritzau Scanpix

Vil lække pinlige historier

Flere britiske medier har i løbet af ugen skrevet om en række konservative parlamentsmedlemmer, som ønsker Johnsons afgang, men de utilfreds partifæller bliver ifølge William Wragg mødt med alvorlige trusler fra den britiske regering.

Truslerne skulle blandt andet involvere, at regeringen vil lække pinlige historier om modstridende parlamentsmedlemmer i pressen, og i nogle tilfælde skulle der også være blevet truet med at fjerne offentlige investeringer i de kredse, hvor rebellerne er valgt ind.

En talsmand fra regeringen har ifølge den britiske avis udtalt, at der vil åbnet en undersøgelse af beskyldningerne, hvis William Wragg vil fremlægge beviserne.

- Jeg står ved det, jeg har sagt. Ingen former manipulation vil ændre det, siger William Wragg ifølge The Guardian til avisen The Daily Telegraph, hvor han understreger, at han vil lade politi bestemme, om der skal foretages yderligere i sagen.

Boris Johnson nægter anklagerne, der, ifølge premierministeren, er et del af et komplot for at få ham ud af Downing Street 10.