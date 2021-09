Anklager Katrine for pjæk: Nu tager kommunen mine penge

Det sker alt for ofte at sagsbehandlere glemmer at registrere borgeres fremmøde, skriver Ekstra Bladets socialrådgiver, Puk Sabber

Kære Puk

Jeg var til ’jobsamtale’ i Jobcenter København i sidste uge. Jeg var blevet indkaldt af min sagsbehandler.

En ting var, at det var en meget ubehagelig samtale - jeg følte det nærmest, som var jeg til afhøring hos politiet - men det var vist meningen, at jeg skulle have noget hjælp til min situation med sygdom og dårlig økonomi.

Bedst, som det ikke kunne blive værre, fik jeg forleden et brev fra noget, der hedder K-kassen. De skrev, at jeg ikke var mødt ind til samtalen som planlagt. Men det var jeg jo! Jeg kan huske den ordret, fordi den var så ubehagelig.

K-kassen skriver, at jeg skal ’begrunde min udeblivelse’, og så vil de efterfølgende tage stilling til, om de vil tage min ydelse.

Hvad skal jeg gøre?

Jeg føler mig i forvejen så umyndiggjort af systemet. Som om det ikke var nok blot sidde fast i det, så skal man også udsættes for hån og elendig sagsbehandling. Jeg aner ikke, hvordan jeg skal dokumentere, at jeg var til samtalen.

Med venlig hilsen Katrine

Kære Katrine

Jeg har desværre hørt rigtig mange blive udsat for præcis det, du har oplevet.

Mange gange har jeg hjulpet ved at kontakte K-kassen og blot oplyse dem om, at det må være en ’sagsbehandlingsfejl’.

Det, der sker, er, at din sagsbehandler efter en samtale skal notere elektronisk, at du er mødt op og har deltaget i samtalen. Som borger har du nemlig efter loven pligt til at deltage i disse ’jobsamtaler’ - ellers bliver du sanktioneret.

Dog sker det alt for tit, at en sagsbehandler ’glemmer’ at notere, at borgeren er mødt, hvilket igen betyder, at den manglende registrering automatisk bliver omdannet til en egentlig udeblivelse, som så bliver registreret i et andet system, der administrerer dét område.

Du hører under København, hvor det er afdelingen, der hedder K-kassen, som blandt andet tager sig af sanktioner. Det vil sige, at de træffer afgørelser om stop af udbetaling af sociale ydelser - eller at de tager dele af din udbetaling.

Der er helt særlige regler om sanktionering, og der skal rimeligt meget til, før de kan sanktionere en borger. Og uanset hvad, skal du skal først partshøres, hvorfor du får et brev fra K-kassen. De skal altså have din forklaring.

Men hvis du ringer til dem og forklarer, at du har været til samtale med din sagsbehandler på det pågældende tidspunkt, vil K-kassen undersøge, om det er korrekt, og så vil din sagsbehandler formentlig oplyse, at du har været til samtalen.

Du kan også sende en mail til din sagsbehandler og fortælle, at du har fået brev fra K-kassen, da hun ikke har oplyst, at du har været til møde som aftalt. Så vil hun selv kontakte K-kassen og oplyse dem, at der er sket en sagsbehandlingsfejl.

Så du skal ikke være nervøs - selvom det er meget ubehageligt. Hvis du får problemer med det, må du meget gerne kontakte mig igen, så vil jeg personligt gerne fortage det opkald for dig til både sagsbehandler og K-kassen.

Med venlig hilsen Puk

Noter Sanktioner er en metodisk straf i den aktive beskæftigelsespolitik, der skal sikre, at den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og opfylder de forpligtelser, der følger med. Sanktioner kan gives til ledige, der ikke lever op til deres forpligtelser i forhold til at søge og tage job, deltage i aktive tilbud eller samtaler i jobcentret. Når en person får en sanktion, har det efterfølgende en konsekvens for størrelsen på udbetalingen af kontanthjælpen.

