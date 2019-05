Anklager Kina for at bryde handelsløfter

USA's topforhandlere beskylder Kina for at have trukket tidligere løfter i handelssamtaler mellem de to lande tilbage.

Derfor er USA indstillet på at indføre forhøjede toldsatser med virkning fra denne uge, som præsident Donald Trump advarede om i weekenden.

Det siger handelsrepræsentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin mandag ifølge flere nyhedsbureauer.

Udmeldingen kommer få dage før et muligvis afgørende møde i Washington mellem de to landes delegationer.

Finansminister Mnuchin har betegnet møderne som sidste runde i forhandlingerne.

Men efter amerikanernes opfattelse har Kina trukket i land på visse punkter.

- Over den seneste uges tid eller deromkring har vi set en nedbrydning i Kinas engagement. Det er efter vores mening uacceptabelt, sagde Robert Lighthizer mandag ifølge AFP.

- Vi afbryder ikke samtalerne på det her tidspunkt. Men som det ser ud nu, så vil satserne være på plads, når det bliver fredag, tilføjede han.

USA varslede sidste år, at told på 10 procent på kinesiske varer for 200 milliarder dollar ved nytår ville stige til 25 procent.

Men forhøjelsen blev udskudt, da Donald Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, i slutningen af året blev enige om at indgå en tre måneder lang våbenhvile i striden og i stedet søge en diplomatisk løsning.

Siden har Donald Trump udskudt forhøjelsen på ubestemt tid, da forhandlingerne gik godt.

Men søndag advarede Trump om, at de højere toldsatser vil træde i kraft på fredag.

- De 10 procent stiger til 25 procent på fredag. Andre varer for 325 milliarder dollar, der bliver sendt til os fra Kina, er der fortsat ikke told på, men det vil der komme snart, og det vil være på 25 procent, skrev Trump på Twitter.