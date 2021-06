Anklager sætter deadline for sagsanlæg mod Donald Trumps selskaber

Inden for 24 timer skal den tidligere præsident Donald Trumps advokater argumentere for, hvorfor hans selskaber skal skånes mod et sagsanlæg

Donald Trumps hær af advokater får travlt.

Anklagerne i New York har ifølge The Guardian fået 24 timer til argumentere for, hvorfor The Trump Organization skal slippe for et sagsanlæg.

Deadline er sat til mandag, og det er endnu et stærkt signal fra Manhattans distriktadvokat, Cyrus Vance, og New Yorks statsadvokat, Letita James, der overvejer strafferetlige anklager mod den tidligere præsidents virksomhed ifølge kilder citeret af Washington Post.

Fredag blev der rapporteret, at Vance kunne offentliggøre de første anklager mod The Trump Organization og selskabets økonomidirektør, Allan Weisselberg, inden for syv dage.

Risiko for konkurs

Juridiske eksperter har udtalt, at det kan få fatale konsekvenser for The Trump Organization, og virksomheden er i reel fare for at gå konkurs, fordi selskabets forhold til banker og andre forretningspartnere vil lide et ordentlig knæk.

Det har tidligere forlydt fra Vances kontor, at de undersøgte forhold peger mod 'mulig omfattende og langvarig kriminel opførsel' i den tidligere præsidents organisation, herunder skat- og forsikringssvindel og forfalskede forretningsoptegnelser.

Selvom det skulle vise sig, at Vance dropper anklagerne mod Trumps selskaber, kan Vance' efterforskning komplicere Trumps håb på at vende tilbage til amerikansk politik.

Begrænset kommunikation

Desuden er Trumps offentlige kommunikationsmuligheder begrænset, da han er blevet permanent udelukket fra Twitter og suspenderet i to år på Facebook.

Statsadvokat Letita James har undersøgt, om Trump-organisationen oppustede værdierne for nogle ejendomme for at opnå bedre vilkår på lån og sænkede deres værdier for at opnå ejendomsskattelettelser.