Anklager: Vi har ikke en rygende pistol mod Syriens-kriger

Den 24-årige mand er tiltalt for mellem november 2013 og juli 2015 at have ladet sig hverve til at begå handlinger og at have ladet sig træne, instruere eller på anden måde oplære i at begå terrorhandlinger, idet han indrejste i Syrien og der lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISILIIS), ligesom han i perioden modtog træning i våbenbrug m.v. af IS.

Ligeledes er den 24-årige tiltalt for at have forestået koranundervisning, fungeret som imam samt deltaget i træningslejr. Dermed bidrog han til at opretholde, bevare og konsolidere IS’ position eller i øvrigt fremmede IS’ aktiviteter.