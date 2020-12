Stort set alle anklagere i USA er med i et søgsmål mod Facebook, hvis monopol de vil have ophævet

Facebook er under angreb.

Således er 48 offentlige anklagere i USA gået sammen i et fælles søgsmål mod tech-gigantens monopol, som de vil have ophævet.

Det skriver den justitsministeren i New York, Letitia James, i en pressemeddelelse.

Anklagerne mener, at Facebook har brugt dets magt til at nedkæmpe konkurrenter.

'I næsten et årti har Facebook brugt sin dominans og monopolmagt til at knuse mindre rivaler og smadre konkurrencen på bekostning af brugerne,' skriver den offentlige anklager, der fortsætter:

'I dag tager vi skridtet for millioner af brugere og mange mindre virksomheder, der er ramt af Facebooks ulovlige opførsel. I stedet for at konkurrere har Facebook brugt selskabets styrke til at undertrykke konkurrence, så det kan udbytte brugerne og tjene millioner på at konvertere personfølsomme oplysninger til indtjening. Stort set alle stater i dette land er med på dette anklageskrift.'

Videre lyder beskyldningerne, at Facebook har opkøbt konkurrenter og rivaler, før de kunne true Facebooks dominans. Blandt andet peger anklagerne på Facebooks opkøb af Whatsapp.

Facebook har endnu ikke reageret på det voldsomme angreb fra de offentlige anklagere.