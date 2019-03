Anklaget for forsikringssvindel: Skar egen hånd af

Slovensk politi har anklaget en 21-årig kvinde for at skære sin egen hånd af med en rundsav i et forsøg på at score en fed erstatning.

Det skriver ABC News og BBC.

Kvinden er sammen med et familiemedlem blevet anholdt og risikerer nu op til otte års fængsel, hvis de kendes skyldige.

Ifølge politiet havde de to mistænkte for nyligt tegnet en række forsikringer, som tilsammen ville have udløst godt tre millioner kroner i erstatning samt en månedlig udbetaling på omkring 22.500 kroner. Den 21-årige var på daværende tidspunkt arbejdsløs og helt uden indtægtskilder.

Familien påstår, at kvinden kom til at skære sin egen hånd af, mens hun var i færd med at save grene over. Politiet tror derimod, at familien bevist udførte amputeringen med en rundsav i deres hjem i hovedstaden Ljubljana.

Blandt andet finder man det mistænkeligt, at familien ikke tog den afskårne hånd med, da de efterfølgende kørte kvinden på skadestuen.

Politiet måtte selv hente legemsdelen, som kirurger utroligt nok formåede at sy tilbage på plads. Hånden skulle efter sigende hele fint.