Anmeldelse: Hvorfor viser du ikke din krop?

Den såkaldte far-krop bliver udråbt som moderne så ofte, at det ligner en fornærmelse. For hvis den uperfekte krop er tidens ideal, hvorfor er vi så stadigt mere blufærdige?

Så ramte den os igen, nyheden om at den såkaldte 'dad bod' er in igen. Altså, den helt naturlige far-krop med ølmave, rødvinspatter og alskens uperfektheder. Og dét endda samtidig med, at vejrprognosen melder forårschok med fuld lampe, hvorfor vi danskere jo normalt straks smider rub og stub i parker og haver.

So... what's not to like for en halvgammel, tyndfed mand som mig?

Joh, altså. Det er jo også moderne med storkurvede damer på forsiden nede i den lokale bladkiosk, det er trendy at være sig selv. Siger man. Men så burde vi vel snart blive skudt tilbage til de frisindede 70'erne, hvor det var relativt normalt at smide klunset, uanset form og figur, når den første sol tittede frem.

Varmerekord i ferien: - Alt kan ske

Men danskerne er blevet mere blufærdige med tiden, står der i afhandlinger om emnet. Selv om mediernes kropsideal ikke længere dikterer os at være Barbie/Ken-lookalikes.

Jeg tog i Kongens Have i København for at studere paradokset. Og ganske rigtigt; tidens mantra blandt de unge adspurgte var en slags: Den perfekte krop er den, du selv har!

Det er altså højeste mode at stå ved sin egen og komplimentere andres ikke-perfekte krop. Mens man i øvrigt beholder klunset på, medmindre man har silikonebryster og sixpack og andet flashbart at vise frem, så det ud til henne i parken.

På den led er tidens lovsang til uperfektheden dybest set en fornærmelse, et backhanded compliment, som man siger på English.

Altså: Det er sejt, du tør smide tøjet! (med den krop, du har!).

Skønhedsidealet har ændret sig, men vores forhold til skønhedsidealet har ikke. Vi stræber stadig efter den perfekte krop, mens vi lader, som om det ikke betyder noget for os. Vi påkalder det autentiske og usminkede, ligesom vi på sociale medier iscenesætter os selv, mens vi lader, som om vi ikke gør.

For ellers ville folk jo bare smide tøjet for et godt ord på denne årets varmeste dag. Ordet er selvbedrag. Ens egen krop er en kompleks størrelse at forholde sig til, men vi kan lære at elske den. Fake it till you make it!

