Anmelder alle kommuner: Har fået nok

Alle kommuner er forpligtet til at oplyse på deres hjemmesider, hvor lang tid det tager at få bevilget en ydelse fra kommunen, lige fra tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob til en handikapbil eller en rollator. Det står i retsikkerhedsloven.

Men ikke en eneste kommune i Danmark har fastsat samtlige sagsbehandlingstider på det sociale område, siger forældrebevægelsen #enmillionstemmer, der nu anmelder alle landets kommuner til Ankestyrelsen, skriver Sjællandske Nyheder.

Formålet med indberetningen er at vise, at der er tale om et generelt problem.

– Det tyder jo på, at det hverken er kommunerne eller sagsbehandlernes skyld. Kommunerne er åbenbart så meget i tvivl, siden alle 98 kommuner ikke har en oversigt. Vi håber, at det her kan gøre, at det bliver taget alvorligt, og at kommunerne får den hjælp, de behøver, siger hun til Sjællandske Nyheder.

Borgmester i Hillerød Kommune Kirsten Jensen (S) skriver i et svar til Sjællandske Nyheder, at hun ser positivt på, at forældrene kaster lys på problemet.

– Det er væsentligt hele tiden at være opmærksom på, om der er sagsbehandlingsområder, hvor vi skal være tydeligere i vores kommunikation med borgeren om, hvor lang tid sagsbehandlingen vil vare. At #enmillionstemmer har valgt at indberette alle kommuner, om sagsbehandlingsfristerne på det sociale område er med til at sætte fokus på kommunernes arbejde med retssikkerhedsloven, skriver hun.