Annette står klar: Skal vaccinere de første danskere

Mandag kom nyheden, som de fleste har ventet på, siden coronapandemien brød ud.

Der er godkendt en vaccine, som inden længe vil ramme de danske plejehjem, der står først for skud. De første vacciner vil blive delt ud til cirka 40.000 plejehjemsbeboere på i alt 933 plejehjem over hele landet.

Doserne bliver fordelt ud fra tre parametre; kommunalt smittetryk, størrelse af plejehjem og parathed.

Annette Randløv var i oktober inde på Ekstra Bladets redaktion for at svare på spørgsmål om corona. Privatfoto

Og her står plejehjem i de storkøbenhavnske kommuner først i rækken. Blandt andet Lærkegaarden i Herlev. Her forventer man at blive et af de første plejehjem i Danmark til at modtage vaccinen.

Derfor kan den praktiserende læge Annette Randløv se frem til, at hun skal give et af de første stik herhjemme.

- Jeg tror, at vi er nummer fem på listen. Det synes jeg er rigtig fedt. Det har vi jo gået og ventet på i lang tid, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun er nøje udvalgt til opgaven, fordi hun har et nærgående kendskab til de 66 plejehjemsbeboere plus de ansatte, der har deres daglige gang på Lærkegaarden.

- Jeg har været fast læge der i nogle år. Derfor kender jeg patienterne på Lærkegården, og vi skal jo have fat i de allersvageste først. Så giver det mening, at man tager de læger, der kender patienterne, forklarer Annette Randløv.

Fakta om vacciner på vej til Danmark Danmark har aftaler om køb af coronavacciner fra følgende seks producenter: Oxford/AstraZeneca: Cirka 2,6 millioner vacciner Sanofi-GlaxoSmithKline: Cirka to millioner vacciner Johnson & Johnson: Cirka 5,6 millioner vacciner BioNTech/Pfizer: Cirka to millioner vacciner CureVac: Cirka 2,6 millioner vacciner Moderna: Cirka en million vacciner Når du bliver vaccineret, kan du ikke selv vælge, hvilket mærke du får. Kilde: Lægemiddelstyrelsen Vis mere Luk

Standby til juleaften

Hun har i 15 år været praktiserende læge og har sin egen lægeklinik med en kompagnon, som også skal med ud at vaccinere plejehjembeboere på Lærkegaarden. Og det kan blive om ganske kort tid, fortæller hun.

- Vi havde fået et brev om, at det måske bliver 24. december. Men det tænker jeg ikke bliver aktuelt. Så skal det i hvert fald være tidligt på formiddagen. Men jeg formoder, at vi får mere at vide, så snart det falder på plads.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Pfizers danske presseafdeling. Her lyder det dog, at man ikke skal forvente, at vaccinationerne begynder før juleaften.

- Vi forventer, at de første danskere kan vaccineres efter jul, siger presseansvarlig Line Fedders.

Hun kan ikke komme nærmere ind på, hvornår de første doser af Pfizers og Biontechs vaccine forventes at rulle ind over grænsen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har tidligere udtalt, at EU-landene begynder vaccinationen 27. december. Men den melding har både Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, og statsminister Mette Frederiksen anfægtet.

Senest skrev Mette Frederiksen på sin Facebook-profil mandag, at man går i gang, så snart det er muligt.

'Myndighederne har arbejdet på højtryk for at have en vaccinationsplan klar. Det betyder, at vi er klar til at vaccinere så hurtigt som muligt efter, at vaccinen er kommet til Danmark,' skrev hun blandt andet.

Ekstra Bladet har tirsdag været i kontakt med Statsministeriets pressetjeneste, der endnu ikke kan melde en dato ud.