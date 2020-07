Annullerer karantæne for borgere

Skattestyrelsen har besluttet at annullere karantænen for en række borgere, som har været afskåret fra at indtaste skatteoplysninger i TastSelv.

Alle afgørelser om afskæring fra TastSelv i forbindelse med årsopgørelsen for 2018 og 2019 bliver annulleret.

Det fremgår af Ombudsmandens hjemmeside. Det fremgår ikke, hvor mange sager der er tale om.

Det sker, efter at Ombudsmanden i en generel undersøgelse af 40 tilfældigt udvalgte sager har fundet en række problemer i Skattestyrelsens behandling af sager, hvor styrelsen afskærer adgangen til TastSelv.

I en række af sagerne er der blevet rejst spørgsmål om, hvorvidt de karantæneramte borgere var blevet informeret om afgørelsen om afskæring til TastSelv.

Derudover var flere sager behandlet ud fra en forkert forståelse af reglerne, ligesom der var mangler i begrundelserne.

Siden 2010 har skatteborgere, der har indtastet store, fiktive fradrag, fået karantæne fra Skattestyrelsens TastSelv-system.

En karantæne løber for et år ad gangen, hvor en borger ikke kan bruge systemet.

TastSelv-systemet har automatisk indtastet de fleste af borgernes skatteoplysninger på forhånd.

Der er dog nogle af felterne, som man selv skal udfylde, og det giver altså mulighed for at snyde med fradrag.