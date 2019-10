Anonyme kilder: Carlsberg indgik kartel i Indien

De indiske myndigheder konkluderer, at Carlsberg har indgået prisaftaler med to andre bryggerier, United Breweries og Anheuser-Busch, forud for, at de skulle oplyse deres priser til myndigheder.

Det fortæller to anonyme kilder til nyhedsbureauet Reuters.

De indiske konkurrencemyndigheder har kastet sig over forholdene i ølbranchen i landet. Det er indtil videre blevet til anklager om bestikkelse og karteldannelse mellem tre af bryggerierne - herunder Carlsberg.

De to andre er indiske United Breweries, der måske bedst er kendt for mærket Kingfisher, og amerikanske Anheuser-Busch, der blandt andet sælger mærket Budweiser.

De tre bryggerier sidder på omkring 90 procent af markedet i Indien.

Efterforskningen af de tre bryggerier begyndte i 2017. I Indien er der specielle prisregler for øl fra regeringens side, der tilføjer afgifter og skatter på den pris, som kommer fra bryggerier.

Myndighedernes interesse for de priser begyndte, da Anheuser-Busch tippede dem om aftalerne. Herefter blev alle tre bryggeriers hovedkontorer i Indien ransaget.

I den forbindelse har myndighederne ifølge Berlingske fundet beviser på bestikkelse fra Carlsberg til indiske embedsmænd med henblik på hurtig sagsbehandling og bedre vilkår.

Samme avis skrev i september, at Carlsbergs topchef Cees 't Hart i 2017 og 2018 blev advaret om, at der foregik bestikkelse i Indien uden at kontakte myndighederne.

I 2018 blev de danske myndigheder tippet af en tidligere Carlsberg-medarbejder om det indiske datterselskabs mulige bestikkelse.

Sagen blev dog aldrig undersøgt nærmere af Bagmandspolitiet.

Ifølge Reuters' to anonyme kilder har de indiske myndigheder nok til at identificere 15-20 ledende medarbejdere i de tre bryggerier i Indien, der har været involveret i prisaftalerne.

Et analysefirma ved navn IWSR Drinks Market Analysis vurderede sidste år, at de tre bryggerier tilsammen kan blive idømt bøder for 1,9 milliarder kroner.

Carlsberg har både til Reuters og erhvervsmediet Finans afvist at kommentere Reuters' historie.