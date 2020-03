Anonymt par giver 64.000 kr. i drikkepenge til coronaramt restaurant

Efter at have hørt nyheden om, at samtlige restauranter i Houston County i Texas, USA, skal lukke ned og nu kun må tilbyde takeaway-mad på grund af coronavirus, besluttede et par sig mandag for at donere 9.400 amerikanske dollars - svarende til lidt over 64.000 danske kroner - i drikkepenge til restauranten Irma's Southwest.

Det fortæller stedets ejer, Louis Galvan, til CNN.

- Vi havde ærligt talt ikke forventet det. De lagde drikkepenge til alle ansatte i køkkenet og tjenerne, hvilket er uventet. De lagde 1.900 dollars i kontanter og så satte de endnu 7.500 på et betalingskort, fortæller restaurantejeren om parret, som ønskede at være anonyme, og som mandag aften havde spist og drukket for i alt 90,12 dollars - 617 kroner.

På kvitteringen havde de skrevet en lille besked, hvor der stod: 'Hold på drikkepengene og brug dem til at betale dine folk de næste par uger'.

Sådan så kvitteringen ud, da parret havde betalt. Foto: Privat / Louis Galvan

- De var forbløffede over, at en kunde kunne finde på at lægge et så stort beløb for at hjælpe dem igennem denne svære tid, siger Louis Galvan, der som alle andre ikke ved, hvor længe, den nuværende situation vil stå på. Men han er i hvert fald sikker på, at det bliver sådan i minimum 15 dage.

Tirsdag brugte personalet i restauranten Irma's Southwest på at rengøre og desinficere hele restaurantens spisesal og hele køkkenet for at gøre klar til udelukkende at lave takeaway-mad fra i dag, onsdag.

- Vi går ikke engang op i profitten på nuværende tidspunkt - vi er i overlevelses-mode, siger Louis Galvan til CNN. Han ved ikke, hvornår han igen vil blive i stand til at betale almindelig løn til sine ansatte.

- I sidste ende arbejder de frivilligt, for vi aner ikke, hvor længe, vi kommer til at være i den her situation. Det kan være 15 dage, det kan være 150 dage, vi ved det ikke, siger restaurant-ejeren.