- Anoreksi fik mig til at ligne en zombie: Sådan ser hun ud i dag

20-årige Simona husker med gru på sit år med anoreksi - hun kæmpede hårdt for at komme igennem den svære sygdom

I dag har den 20-årige Simona Duffekova fra Slovaket igen fået lidt sul på kroppen. Men for bare tre år siden, da hun var 17 år gammel led hun af alvorlig anoreksi og vejede kun 44 kilo. Der var oven i købet tidspunkter, hvor hendes hjerte holdt op med at slå i op til fem sekunder. Simona blev så tynd, at hendes mor mente, at hun lignede noget fra zombie-tv-serien 'Walking Dead', og da Simona endelig fik øjnene op for sin sygdom og så sig selv i spejlet, kunne hun godt se, at hun lignede en zombie.

Det fortæller Simona Duffekova til medie-bureauet Media Drum World.

Herunder kan du se, hvordan Simona ser ud i dag.

Simona har fået mere sul på kroppen og er begyndt at spise normalt igen. (Foto: Media Drum World)

Simona Duffekova har også selv berettet om sin sygdoms-historie på instagram, hvor hun har lagt flere før- og efterbilleder ud, der klart viser, hvor tynd, hun egentlig var, da hun led af anoreksi.

På instagram skriver Simona til et før- og efterbillede blandt andet følgende:

'Nu er der noget at sidde på. Det ligner selvfølgelig stadig ikke en perfekt bagdel samt ben fra en bikini-fitness-pige. Men det er noget bedre end før. Mine ben ser nu ud som ben. Og de er funktionsdygtige. Jeg kan springe og løbe. Jeg kan gøre så mange ting, som jeg ikke kunne gøre før. Helt ærlig. Jeg er ikke tilfreds. Jeg håber dog, at jeg ikke får grund til at være flov, når jeg til sommer skal være iklædt bikini.', skriver Simona og fortsætter:

'Men jeg er stolt. Jeg slap af med de dumme tanker, som jeg plejede at have hver dag, hver time, hvert minut. Jeg har lært at spise godt, og at tælle mine kalorier ordentligt. Mad er ikke længere et problem for mig. Men vigtigst af alt. Jeg nyder livet igen'.

Simona Duffekova's sygdomshistorie med anoreksi startede, da hun som 17-årig deltog i et lokalt forhindringsløb ved navn Spartan Race, hvor hun faldt ned fra en forhindring og brækkede benet.

På grund af skaden kunne hun ikke dyrke sport og gå i fitness-center og frygtede, at hun ville blive fed. Derfor sænkede hun sit kalorie-forbrug til kun 900 kalorier om dagen, hvilket fik hendes vægt helt ned på skræmmende 44 kilo.

Da det brækkede ben var helet fortsatte Simona imidlertid sit slanke-hysteri.

- Jeg forbød fortsat mig selv at spise mere end 900 kalorier om dagen, og jeg trænede i fitness-center syv gange om ugen, fortæller Simona til Media Drum World.

Her er Simona fotograferet bagfra, mens hun led af anoreksi. (Foto: Media Drum World)

I starten af processen fik Simona komplimenter for sit vægttab, og det ansporede hende til at ryge endnu længere ud i det farlige anoreksi-univers både psykologisk og fysisk. Hun ønskede at blive elsket.

Men som tiden gik, begyndte den unge pige at få problemer med sit hjerte, der ind i mellem holdt op med at slå i op til fem sekunder. Simonas mor tog sin datter med til lægen, og her blev hun diagnosticeret med sygdommen anoreksia og fik en anbefaling til en psykiater. Men Simona insisterede på, at hun ville helbrede sig selv.

Simona var overbevist om, at hun havde forstået alvoren i forbindelse med sin sygdom. Hun ændrede gradvist sine spisevaner og begyndte at spise mere på daglig basis, og hun begyndte også at arbejde på at ændre sin forståelse og sit syn på sin krop. Simona forklarer kort og godt, at hun lærte at elske sig selv. Hun indrømmer dog, at det var en svær rejse.

I dag føler Simona sig fuldstændig helbredt og vejer 51,25 kilo. Hun kan dog stadig sagtens tage lidt flere kilo på. Simona fortæller, at hun i dag dagligt indtager 2120 kalorier om dagen og følger en speciel diæt. Hun går i fitness-center fem gange om ugen og dyrker også yoga.

- Jeg har endelig fundet en balance i mit liv. Og jeg har lært at se det positive i min situation. Faktisk er jeg blevet et mere balanceret og positivt menneske med større selvtillid, fordi jeg overvandt min anoreksia-sygdom.

Sådan ser Simona ud i dag. Og hun siger selv, at hun har lært at elske sig selv. (Foto: Media Drum World)

Simona tør nu igen at gå på stranden iført bikini. (Foto: Media Drum World)

Her ses Simona i sin meget tynde periode. (Foto: Media Drum World)

Usædvanlig tynd. (Foto: Media Drum World)