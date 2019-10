Ansat afslører 'sandheden' om is-maskiner på McDonald's

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor ismaskinen hos McDonald er i stykker, når du skal bestille is?

Det spørgsmål har en tidligere ansat hos McDonald svaret på i et opslag på Twitter, der nu er gået viralt og har fået 72.000 likes.

Den tidligere ansatte hos McDonald, Will Doyle fra Exeter i England, skriver således på Twitter:

'I øvrigt har jeg arbejdet hos McDonald. Ismaskinerne var aldrig i stykker. Det tager bare tre timer at gøre dem rent, så vi plejede bare at sige, at de var gået i stykker, så vi slap for at servere is for jer'.

Btw, I used to work in McDonalds. The ice cream machine was never broke, it just takes 3 hours to clean so we used to say it was broke so we didn’t have to serve you lot Cheers x — Will•Doyle (@will_doyle) October 21, 2019

Det skriver flere medier heriblandt Liverpool Echo, Daily Mirror og Daily Record

Nogle gange kan det være ganske svært at bestille en McFlurry-is hos McDonalds, siger en tidligere ansat. (Foto: PR Foto)

En anden tidligere medarbejder hos McDonald, Michael Azizi, kommenter også sagen på Twitter og skriver følgende:

'Da jeg tidligere var ansat hos McDonald, fungerede ismaskinen altid. Det tog bare alt for lang tid at rengøre den. Så vi fortalte bare alle, at den var i stykker hahaha.'

As an ex McDonald's employee, the ice cream machine was always working it just took too long to clean it so we used to tell everyone it was broken hahaha — Michael Azizi (@MichaelZyzzi) October 22, 2019

Minimalt problem i Danmark

Ekstra Bladet har kontaktet McDonalds kommunikationschef i Danmark, Pia Tobberup for at høre, om det er et problem, man også kender til her i Danmark.

- Hos McDonald’s kommer fødevaresikkerhed og renlighed altid først. Vores ismasse i maskinerne bliver en gang i døgnet pasteuriseret (varmebehandlet) i to timer for at sikre optimal fødevaresikkerhed. Det sker i langt de fleste tilfælde automatisk om natten. Hver 14 dag bliver maskinerne yderligere gjort grundigt rene manuelt, og det sker fra morgenstunden kl. 06.00, så den er oppe at køre igen fra klokken 10.00.

- Der er begrænset efterspørgsel efter is i de tidlige morgentimer, men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at det kan ske, at man ikke kan få en is kl. 09.00, hvis man kommer ind på en restaurant, der kører rengøring lige den dag, forklarer Pia Tobberup og tilføjer:

- Det er ikke en problemstilling, vi ellers hører om, men vi kan heller ikke afvise, at en medarbejder kan have travlt og få fortalt en kunde, at ismaskinen er ved at blive repareret i stedet for at blive rengjort - særligt hvis det i perioden op til har været nødvendigt manuelt at kalibrere ismaskinen.