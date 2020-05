Ansat havde Forsvarets ejendele derhjemme

Ved du noget? TIP Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk

En 62-årig mand ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indrømmet at have ting købt for Forsvarets midler på sin bopæl.

Det fremgår af en ransagningskendelse fra Retten i Holstebro, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Min klient afgav g.d. (gårs dato, red.) under afhøring forklaring om, at der på adressen findes effekter indkøbt for forurettedes midler. Min klient gav her tilladelse til, at politiet måtte afhente disse effekter. Der er derfor ikke indsigelse imod ransagning af denne adresse,' oplyste advokaten for den 62-årige i et brev til retten.

Oplysningerne kom frem under et retsmøde 18. december, hvor politiet forsøgte at få en dommerkendelse til at ransage hos i alt fire medarbejdere hos Ejendomsstyrelsen.

Ekstra Bladet har på baggrund af billeder af den 62-åriges hus optalt indbo for en nypris på 1.228.947 kroner. Foto: PR

Hvad den 62-åriges forklaring er på, hvorfor effekter købt for Forsvarets penge var endt hjemme hos ham, eller hvilke effekter det drejer sig om, vil den 62-åriges advokat Peter Brink ikke kommentere.

- Han nægter sig skyldig i den fulde sigtelse, og vi afventer nu politiets efterforskning. Derfor har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, siger Peter Brink.

Han fortæller videre, at hans klient er sigtet for bestikkelse og mandatsvig.

Mistanke om mandatsvig

Anklagemyndigheden gjorde over for retten gældende, at politiet mener, at der er begrundet mistanke om mandatsvig jævnfør straffelovens paragraf 280 mod de fire medarbejdere.

Dommeren var enig i, at der var 'rimelig grund' til den mistanke, og politiet fik dermed tilladelse til at ransage i alt fem ejendomme ejet af de ansatte. To af ejendommene havde den 62-årige som ejer.

'Efter de foreliggende oplysninger om de efter for store betalinger etablerede "skyggekonti", er (navne på fire personer, red.) med rimelig grund mistænkt for overtrædelse af straffelovens § 280, der kan medføre fængselsstraf.

'Ransagninger hos dem må desuden af de grunde, som anklagemyndigheden har anført, antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen. Betingelserne i retsplejelovens § 794, stk. 1 og stk. 2, er derfor opfyldt', lyder det i kendelsen.

Svindelsigtet rømmer huset

Hundedyrt design

Ekstra Bladet kunne i december afsløre, at den 62-årige mand i sit hus havde designermøbler for flere hundrede tusinde kroner. Flere af effekterne i huset var samtidig magen til ting, som den 62-årige havde købt via en skyggekonto hos elfirmaet Søndergaard El.

Den 62-årige forsøgte at komme af med huset i andet halvår af 2019. Sådan så en salgsannonce for huset ud. Foto: PR

Netop elfirmaet Søndergaard El er central i den sag med den 62-årige, politiet nu efterforsker.

En tidligere økonomiansvarlig i elfirmaet henvendte sig nemlig til Rigsrevisionen og fortalte om, hvordan ansatte i Ejendomsstyrelsen bad elfirmaet om at fakturere Forsvaret for flere penge, end en given opgave kostede.

På den måde opbyggede de en skyggekonto, de kunne disponere over.

Ifølge en opgørelse, som den økonomiansvarlige førte, købte den 62-årige mand for over 525.948 kroner på skyggekontoen på få måneder. Hvor tingene endte er uvist.

Direktøren for elfirmaet Søndergaard El, Brian Søndergaard, har tidligere erkendt, at ansatte fra styrelsen opbyggede tilgodehavender hos elfirmaet, men han afviser, at han havde mistanke om, at der foregik noget, der ikke var efter bogen.

Senest har Ekstra Bladet kunnet afdække, hvordan en mangeårig betroet medarbejder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gav sin kærestes firma millionordrer, til hvad der tilsyneladende var en overpris.

