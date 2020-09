Ansat på plejecenter smittet med coronavirus

En af de ansatte på Ålbæk Plejecenter i Frederikshavn er testet positiv for coronavirus.

Det skriver Frederikshavn Kommune på deres hjemmeside.

Derfor skal alle beboere nu testes, mens plejecenteret gør, hvad de kan, for at forhindre smitten i at sprede sig.

- Vi tager de nødvendige forholdsregler, så vi kan bremse eventuel smitte bedst muligt. Vi sender både beboere og ansatte, som er nære kontakter til den smittede, i isolation. Samtidig får vi i dag testet alle beboerne og medarbejdere på plejecentret, så vi hurtigst muligt kan sikre os, at ingen er smittede. De skal så testes igen i næste uge for at sikre resultatet, og indtil der forelægger et negativt svar, er plejecentret altså lukket for besøgende, fortæller Rikke Albrektsen, der er Social- og Sundhedsdirektør i Frederikshavn Kommune.

Der bor i alt syv beboere på Plejecenter Ålbæk. De skal altså kunne fremvise to negative tests, før de igen kan få besøg udefra.

Smitteopsporingen og testindsatsen på plejecenteret er koordineret med Regionens Hygiejneenhed og Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver kommunen.

Kommunen gør desuden opmærksom på, at coronavirussen er på vej frem i Frederikshavn Kommune, og derfor opfordres alle borgere i kommunen til at udvise ekstra påpasselighed.