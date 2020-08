Ansat på plejehjem smittet med corona

En medarbejder på plejehjemmet Strandcentret i Greve Kommune er testet positiv for coronavirus.

Medarbejderen fik svar på sin test onsdag aften, hvorefter afdelingen blev lukket for besøgende.

Det oplyser Greve Kommune på sin hjemmeside.

Torsdag blev 17 beboere på afdelingen og de berørte medarbejdere testet.

Det er første gang siden coronapandemiens start, at en fra Greves plejecentre testet positiv.

- Vi tager situationen meget alvorligt og vil gøre alt det er i vores magt, for at få inddæmmet smittet”, siger Martin Nordentoft Rasmussen, chef for Center for Sundhed & Pleje.

Flere sendt hjem

En del medarbejdere har oplevet lette symptomer og er derfor blevet sendt hjem.

Medarbejderne på afdelingen bruger nu ekstra værnemidler. Derudover skal de klæde om særskilt og undgå kontakt med resten af plejecentret, skriver kommunen på hjemmesiden.

Greve Kommune er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres vejledning.

De pårørende er orienteret, og det er ikke muligt at besøge afdelingen, før det er afklaret, om smitten har bredt sig til andre dele af plejehjemmet.