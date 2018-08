Ansatte fik skattesmæk efter firmaudflugt

Det skulle have været en fornøjelig tur som belønning for god indsats. Men nu står de ansatte i et midtjysk firma med en restskat på samlet adskillige tusinde kroner, skriver 3F

Landsskatteretten har dømt et midtjysk firma til at skulle indberette værdien af en udflugt til København som et skattepligtigt gode for de ansatte. Rejsen kostede samlet lidt over 4.200 kroner per person.

Det skriver Fagbladet 3F.

Afgørelsen overrasker ikke Kim Pedersen, der er formand for Advokatsamfundets skatteudvalg.

- Virksomhederne skal være grundige, når de planlægger sådan en tur. Hvis de rammer ved siden af skiven, så hæfter medarbejderne for ekstra skattebetaling, siger Kim Pedersen til Fagbladet 3F.

I turen deltog syv ansatte, to direktører og bestyrelsesformanden, flere af dem med ledsager, i alt 18 personer. De spiste på en af byens dyre restauranter, og de overnattede på hotel.

Flere var på diskotek. Firmaet betalte alt - samlet mere end 76.000 kroner.

Landsskatteretten giver en række begrundelser for at dømme beskatning. Blandt andet at der var ledsagere med, intet fagligt indhold og høje udgifter i forhold til et normalt personalearrangement.

Ifølge advokat Kim Pedersen fra Sirius Advokater i København må man i sådan en situation tage en snak bagefter i firmaet. Nogle af de ansatte ville måske ikke have været med, hvis de på forhånd havde vidst, at de skulle betale skat af turen.

- Det er selvfølgelig en streg i regningen for de ansatte, at de skal betale skat. Derfor kan det jo være, at arbejdsgiveren vil dække deres skatteregning, siger Kim Pedersen.

Men han tilføjer, at hvis firmaet gør det, så skal det beløb også beskattes. Derfor skal firmaet i givet fald udbetale måske op mod det dobbelte af restskatten til hver enkelt.

Kim Pedersen kender ikke den konkrete sag. Han har kun set afgørelsen fra Landsskatteretten.

Revisionsfirmaet BDO har i en omtale af afgørelsen anbefalet virksomheder, at de indlægger et fagligt indslag for de ansatte i sådan en tur og lejer et mødelokale på hotellet.

- Så kunne udfaldet i Landsskatteretten være blevet anderledes, skriver BDO.

Revisionsfirmaet har regnet ud, at hvis virksomheden vil dække de ansattes ekstra skat, så kommer det til at koste omkring 100.000 kroner. Det er altså mere, end hvad turen løb op i.