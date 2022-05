Ansatte flygter fra styrelse bag forsinkede ejendomsvurderinger

På bare to år har 100 medarbejdere sagt deres stilling i Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) op.

Folk løber skrigende væk, siger en tidligere mellemleder til Dagbladet Børsen, som beretter om personaleflugten søndag aften.

Avisen skriver, at 60 medarbejdere sagde op alene i 2021. Det svarer ifølge Børsen til en medarbejderomsætning på 40 procent. 153 personer var ved udgangen af 2021 beskæftiget ved ICE.

En tidligere mellemleder i ICE, som ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller til avisen, at 'arbejdspresset er så højt, at mange brænder sammen'.

- Det er et meget, meget stort problem, at man ikke kan behandle folk ordentligt, så de smutter, og at der er så eklatant mangel på ordentlig ledelse, at folk løber skrigende væk derfra, siger den tidligere mellemleder.

Adspurgt om, hvorvidt personaleflugten kan have noget at gøre med de mange forsinkelser og fordyrelser, som det nye ejendomsvurderingssystem har været genstand for, siger lektor emeritus i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær, at 'det ganske enkelt er vildt med sådan en udskiftning'.

- Personaleomsætningen er det første tydelige sygdomstegn i en organisation i nedsmeltning, siger han.

Børsen har i længere tid forsøgt at få et interview med Niels Godtfredsen, som er direktør i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som ICE hører under. Det har ikke været muligt.

Fagdirektør Mette Ring Rossing afviser i et mailsvar til avisen, at styrelsen har 'særlige udfordringer med fastholdelse eller tiltrækning af kritiske kompetencer'.

Systemet for ejendomsvurderinger har til formål at vurdere, hvor meget en ejendom er værd, så man kan regne ud, hvor meget skat der skal betales for den.

Efter en række skæve vurderinger i 2013 blev det besluttet, at der skulle indføres et helt nyt it-system for ejendomsvurderingerne.

Systemet skulle stå klar i 2017, men først i 2021 blev de første ejendomsvurderinger sendt ud for 50.000 ejendomme.