Ansatte har fået nok: Strejke kan lamme danske turistattraktioner

Sightseeing-busser og turistbåde i Københavns kanaler bliver ramt af strejke. Det sker efter forhandlinger om en overenskomst for guider og andre ansatte er brudt sammen.

HK Service sender i morgen, tirsdag, varsel om strejke og sympatikonflikt til firmaerne Canal Tours og Strömma.

Det skriver Avisen.dk

- Arbejdsgiverne har ført os bag lyset. De har trukket forhandlingerne i langdrag for at strejken ikke skulle ramme i turistsæsonen. Den går ikke længere, siger Peter Moesgaard, faglig konsulent i HK Service til Avisen.dk.

Konflikten træder tidligst i kraft den 21. august, og firmaerne vil også blive ramt af sympatikonflikter fra mekanikere, bådførere og chauffører.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om de utilfredse medarbejdere hos Canal Tours.

Lav løn

Ifølge HK aflønnes de ansatte med 18 procent under den dårligste overenskomst, fordi de ikke får pension, sjette ferieuge, helligdags-betaling og fritvalgsordning.

- De vil ikke betale deres ansatte helt almindelige basisvilkår. Vores krav er ikke ekstravagante. Men firmaerne afviser alt, hvad der ligner de arbejdsforhold som er almindelige på det danske arbejdsmarked, siger Peter Moesgaard.

Også spørgsmålet om pauser har været et stridspunkt. Tidligere og nuværende ansatte har fortalt om dårlige toiletforhold og manglende tid til at spise på de travle ture.

Forud for strejkevarslet har der været et langstrakt forhandlingsforløb, og HK har tidligere truet med strejke for senere at vende tilbage til forhandlingsbordet. Men det kommer ikke til at ske denne gang:

- Vores dør er selvfølgelig åben, hvis de vil imødekomme vores krav, men vi fjerner ikke konflikttruslen den her gang. Det er helt sikkert, fastslår faglig konsulent Peter Moesgaard.

Ingen overenskomst

Direktøren for Canal Tours, Mads Vestergaard Olesen, har tidligere givet udtryk for, at hans ansatte er blevet vildledt af fagforeningen.

Han mener, at Canal Tours har strakt sig langt for at finde en løsning:

- Vi vil gerne lave en aftale - ikke en overenskomst, men en aftale - der både kan omfatte medarbejdergrupper, der potentielt kan overenskomstdækkes og grupper, der falder udenfor HKs område, siger Mads Vestergaard Olesen.

Ifølge ham har guiderne, der ofte er studerende som arbejder i sommerhalvåret, ikke gavn af pensionsordning og sjette ferieuge. Og han placerer ansvaret for sammenbruddet hos fagforeningen:

- Vi har da diskuteret økonomi med HK, og vi har fremlagt et forslag, som vil koste os penge. Det har de ikke ønsket at forhandle videre udfra, siger Mads Vestergaard Olesen, direktør i Canal Tours.

Han har endnu ikke selv set konfliktvarslet, men når han modtager det, vil han rådføre sig med Dansk Industri.

Canal Tours og Strömma, der blandt andet står for sightseeing-busserne i København, er del af samme koncern.