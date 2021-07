Ansatte i Københavns Lufthavn strejker

En gruppe bagagemedarbejdere i Københavns Lufthavn har torsdag morgen nedlagt arbejdet.

Det skriver Fagbladet 3F.

De medarbejdere, som har nedlagt arbejdet, er bagageportørerne i SAS Ground Handling (SGH), hvilket betyder, at SAS-passagerer vil opleve forsinkede fly.

Det er i øjeblikket kun chefer, som håndterer bagagen på de berørte afgange.

Frygter ustabilitet

Ifølge Fagbladet 3F er årsagen til strejken, at medarbejderne ikke har mulighed for at planlægge deres egen arbejdstid, og at de har meget weekend- og nattearbejde.

- Vi frygter ustabilitet, når hele fundament med lokale aftaler om arbejdsforhold skrider. De aftaler er en grundforudsætning, når man har at gøre med skifteholdsarbejde.

- Jeg håber selvfølgelig, at parterne kan finde hinanden og opfordrer vores medlemmer til at gå tilbage på arbejde, da arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, siger Henrik Bay-Clausen, der er formand for 3F Kastrup, til Fagbladet 3F.

Strejken begyndte allerede i morges klokken 8.45, da bagagemedarbejderne gik til fagligt møde. Det er uvist, hvor længe strejken vil vare.

Det nedlagte arbejde har i løbet af torsdag formiddag og eftermiddag ført til flere forsinkede fly i Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn opfordrer rejsende til at holde sig opdateret på deres hjemmeside.