Ansatte i plejesektoren skal jævnligt testes for corona

Ansatte i plejesektoren skal fremover testes jævnligt for coronavirus.

Sådan lyder det i ny aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Hyppigheden af test af de ansatte afmåles efter, hvordan smittebilledet er i den enkelte kommune.

Personale, der arbejder i en kommune med over 20 eller flere smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge, skal testes minimum en gang inden for to uger og hver anden uge, indtil smittetallene falder.

I øjeblikket er der kun en enkelt kommune, hvor det er tilfældet.

For personale, der arbejder i en kommune med under 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere, skal testes hver sjette uge.

Fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) lyder det i pressemeddelelsen, at det er samfundets pligt at lave denne teststrategi og dermed beskytte både frontpersonale i plejesektoren samt de ældre.

Og i fagforbundet FOA er der ros til ministeren. Torben Hollmann, sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, siger, at man i lang tid har efterspurgt netop at få testet hele plejepersonalet jævnligt.

- Det sker for at beskytte frontpersonalet og de ældre, og det er vi tilfredse med. Vi har hele tiden bedt om en aggressiv teststrategi, og det har vi fået.

Den nye teststrategi i plejesektoren bliver iværksat, fordi man vil have et klarere overblik over smittebilledet blandt nogle af de mest sårbare grupper under coronaepidemien. Under den kategori hører de ældre.

I aftalen hedder det, at test af personalet skal foretages på arbejdspladsen.

Medarbejdere fra regionerne vil oplære kommunalt personale i podning, så de kan foretage test for coronavirus hos øvrige medarbejdere i plejesektoren.

Netop denne del er FOA særligt glade for.

- Vi har efterspurgt, at testene kom til personalet. Det sker med denne aftale, siger Torben Hollmann.

Selv om han erkender, at en test hver sjette uge hos personalet ikke er meget, mener han, at det er en effektiv løsning.

- Der har helt sikkert været nogle fagpersoner inde over, og det læner vi os som fagforening op ad, siger han.

I slutningen af april viste tal, at næsten hvert tredje dødsfald med coronavirus var sket blandt plejehjemsbeboere.