Ansatte i sundhedssektoren udsættes for voldtægt

Hver tredje kvinde i sundhedssektoren udsættes for vold eller trusler. Nogle tilfælde er så grelle, at der er tale om knivstik og fuldbyrdede voldtægter

Betinna Petersen var, som hun selv beskriver det, en 'hård negl', da hun arbejdede som ansvarshavende sygeplejerske i psykiatrien.

- Jeg har overværet selvmordsforsøg og selvskade samt vold og trusler både de indlagte imellem og rettet mod personale, og jeg har set kollegaer blive slået til blods af psykotiske patienter, fortæller Bettina Petersen.

- Når man er i psykiatrien, bliver det unormale normalt. Man vænner sig til at få sine grænser overskredet igen og igen. Indtil den dag bægeret flyder over.

I dag er Bettina Petersen førtidspensionist og lider af både PTSD og 'arbejdsbetinget overbelastningsreaktion'.

- Det var et voldtægtsforsøg fra en patient i 2015, der knækkede mig, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Ikke enkeltstående

Både Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen fortæller, at voldtægtsforsøg og fuldbyrdede voldtægter forekommer.

- Det er heldigvis ikke tit, det forekommer, men jo - det er desværre noget, vi oplever, fortæller Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

- Det burde slet ikke ske. Tænk at gå på arbejde og være i risikogruppen for voldtægt. Det er helt og aldeles uhørt, siger hun.

Det samme fortæller Lisbeth Lintz Christensen, overlæge og medlem af Lægeforeningen.

- Jeg var selv involveret i en sag som tillidsrepræsentant, hvor en ansat blev voldtaget af en pårørende nede i gangsystemet, da hun var på vej hen til en patient på en anden afdeling. Det var meget, meget voldsomt og påvirkede os alle.

- I dag undgår mange kvindelige ansatte stadig at bruge gangene under hospitalet. Særligt hvis de er alene, siger Lisbeth Lintz Christensen fra Lægeforeningen.



Bettina Petersen bor tæt ved stranden. Det er et af de eneste steder, hun kan finde ro efter flere voldsomme oplevelser som ansat i psykiatrien. Foto: Linda Johansen

Begge foreninger fortæller, at der er episoder, som fører til sygemeldinger, og at der indimellem er ansatte, der aldrig vender tilbage til Sundhedssektoren efter en voldsepisode eller gentagende trusler.

- De helt grove tilfælde, hvor vi taler voldtægter, spark, knytnæver i ansigtet og angreb med kniv, sker heldigvis mere sjældent, men du skal ikke undervurdere, hvor ubehageligt det også er, hvis en mand i affekt truer dig personligt og siger, at han ved, hvor du bor, og hvad dine børn hedder. Og det sker desværre relativt hyppigt, siger Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Presset

Begge foreninger forklarer, at de voldsomme episoder hænger sammen med, at patienter og pårørende ofte er i krise. Men det kan også handle om travlhed.

En analyse fra 2018 fra Dansk Sygeplejeråd har vist, at volden mod personalet steg med 10 procent, når de havde travlt.

- Analysen talte sit klare sprog. Travlhed og forsinkelser skaber vold og trusler, siger næstformand Anni Pilgaard og peger derfor på, at bedre normeringer kan være en løsning.

- Desuden viste tallene, at de ansatte ofte var alene med voldsoplevelsen. Og det er risikabelt, siger hun.

Påbud

Arbejdstilsynet har givet flere hospitaler påbud for ikke at forebygge vold og trusler i tilstrækkelig grad.

I en påbudsrapport fra 2018 står der blandt andet, at de ansatte oplevede, at ”de i nogle uger dagligt kan være udsat for fysisk og psykisk vold fra patienter eller pårørende”.

Det drejede et sig for eksempel om ”verbale krænkelser, højlydte vredesudbrud og utilfredshed samt fysisk vold i form af f. eks. spyt, spark og kasten med genstande”.

Fagbladet Sygeplejersken har fået aktindsigt i de 56 påbud og strakspåbud, der blev givet til hospitalsafdelinger på baggrund af dårligt psykisk arbejdsmiljø i 2018. Disse kan ses her.

- Vi går på arbejde for at hjælpe og redde andre mennesker, men risikerer samtidig at få vores eget ødelagt på grund af trusler og vold, siger Bettina Petersen, der i dag lider af PTSD og er på førtidspension. Foto: Linda Johansen

Bettina Petersen er glad for, at undersøgelser kan være med til at sætte fokus på volden mod sundhedspersonale. Hun tror dog, at de reelle tal er højere.

- Indenfor mit fag har man en tendens til ikke at erkende eller rapportere episoder, siger hun.

- Hvis man sætter en frø ned i kogende vand, hopper den op, men hvis vandet varmes langsomt op, ender frøen med at dø, fordi den omstiller sig. Det er det, der sker med sundhedspersonalet.

- De første par gange, man oplever vold eller trusler, bliver man forskrækket, men undervejs vænner man sig til det. Lige indtil bægeret flyder over, siger hun.

