Ansatte kan slippe for mundbind på en betingelse

Ansatte kan blive fri for at bære mundbind, hvis virksomhederne stiller krav om, at ansatte viser coronapas

Ansatte i detailhandlen og indkøbscentre vil være undtaget for kravet om at bære mundbind eller visir, hvis virksomheden stiller krav om, at de ansatte har gyldigt coronapas.

Det meddeler Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de skriver, at det er besluttet af et bredt flertal i Folketinget Epidemiudvalg.

Fra mandag 29. november er der krav om at bære mundbind eller visir dagligvarebutikker, indendørsmarkeder, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader, take-away samt i den kollektive trafik.

Kravet om mundbind gælder altså blandt andet ikke restauranter, barer og natklubber. Her skal man dog vise coronapas.

- Selvom vi nu skal til at hive coronapasset frem lidt oftere eller tage mundbind på, så er samfundet stadig åbent. Vi kan altså blive ved med at gå på restaurant, i biografen eller tage til koncert og nyde de mange muligheder, som erhvervsdrivende landet over har at byde på, siger erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.