Ansatte må ikke ryge i arbejdstiden

Inden længe bliver det forbudt for tusindvis af medarbejdere i Vejle Kommune at tænde en smøg, når de er på arbejde

Er du ryger og ansat i Vejle Kommune, er der dårlige nyheder.

Fra 1. august må man ikke længere tænde en smøg i arbejdstiden, hvis man altså er ansat i Vejle Kommune.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad, som skrev historien først.

Ændringen skyldes, at et flertal i byrådet har stemt ja til forslaget om en røgfri arbejdstid.

Men det var ikke alle, der stemte for at kvitte smøgerne på arbejdspladsen.

Selvsamme medie skriver, at både Nye Borgerlige og Konservative forsøgte at få blødt forslaget op.

- Det giver ingen mening, at det ikke er tilladt at ryge i egen bil, eller når man som kommunal medarbejder går gennem byen, siger den konservative viceborgmester og gruppeformand, Dan Arnløv Jørgensen, ifølge avisen og tilføjer:

- Og forbuddet kan ikke håndhæves, for hvem skal kontrollere det? Skal vi have et rygepoliti?

Forslaget forblev altså uændret, og derfor er det snart slut med rygning i arbejdstiden i kommunen.

Vejle Kommune bliver den 69. ud af Danmarks 98 kommuner, der har indført røgfri arbejdstid.