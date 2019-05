Ansatte på daginstitutioner fyret efter skjult kamera

To ansatte på daginstitutioner i Københavns Kommune må se sig om efter et nyt job, efter en TV2-dokumentar afslører, at de blandt andet har skældt ud og talt hårdt til de små børn, de var ansat til at passe.

Det skriver Politiken.

I dokumentaren, som sendes tirsdag aften klokken 20.00, har tv-stationen brugt skjult kamera til at afsløre de grove metoder, som bliver taget i brug over for børnene på flere københavnske institutioner.

I et klip, som TV2 har offentliggjort på Facebook, hører man eksempelvis et grædende barn skrige på sine forældre, hvortil pædagogerne vredt svarer, at 'du skal tie stille nu', og 'du er en kæmpe egoist'.

Optagelserne er lavet af en pædagoguddannet journalist, som lod sig ansætte i to forskellige københavnske institutioner. Her kunne journalisten også dokumentere, hvordan medarbejdere fortalte forældre, at deres børn havde haft en god dag, selvom de i perioder har været meget ked af det.

Fuldstændigt uacceptabelt

Administrerende direktør i København Kommunes børne- og ungdomsforvaltning Tobias Børner Strax kalder i en pressemeddelelse situationen for uacceptabel:

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at børn i vores daginstitutioner har været i situationer, hvor de ikke har fået den omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov for og krav på, siger han.

- Det må ikke ske, og vi har allerede draget de personalemæssige konsekvenser, der var behov for.

Direktøren understreger dog samtidig, at medarbejderne i Københavns daginstitutioner dagligt knokler for at give børnene pædagogisk kvalitet af højt niveau.

- De konkrete situationer er helt uacceptable. Men enkeltstående situationer må ikke betyde, at vi generelt skal stille spørgsmålstegn ved hele pædagogfaget og kvaliteten i alle daginstitutioner, siger han.

- Københavns Kommune er en arbejdsplads, der vægter tillid og stærke arbejdsfællesskaber som meget væsentlige værdier. Det skal vi hjælpe medarbejderne med at holde fast i efter oplevelsen med, at medarbejdere har været udsat for så alvorligt et tillidsbrud, at en kollega har anvendt skjult kamera.

TV2 begrunder beslutningen om at bruge skjulte optagelser med, at det ellers ikke ville være muligt at dokumentere kvaliteten af det pædagogiske arbejde.