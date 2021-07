Ansatte sparket ud efter ambassadør-afsløringer

En intern splid forpestede ved juletid stemningen blandt de ansatte på Danmarks ambassade i Washington i USA, og sidenhen er situationen eskaleret.

To lokalt ansatte blev således tidligere på året opsagt fra deres stillinger, mens corona-arbejdsløsheden hærgede, og med få dages varsel bedt om at pakke deres ting og forlade ambassaden, hvor de boede.

I stedet blev de sendt på hotel på Udenrigsministeriets regning i en måned under opsigelsesperioden og nægtet adgang til ambassaden.

Ifølge Martin Marcussen, som er professor og studerer dansk diplomati ved Institut for Statskundskab, er der tale om et helt usædvanligt forløb for den danske udenrigstjeneste.

- Det tyder på, at der har været dysfunktionelle forhold på ambassaden, siger han.

Anonymt brev

Baggrunden for den interne uro på ambassaden er de forhold, som Ekstra Bladet beskrev i december.

Her kunne avisen afsløre, at ambassaden i foråret 2020 havde hyret ambassadør Lone Dencker Wisborgs tidligere spanske au pair som chauffør, selvom kvinden ikke havde de påkrævede kvalifikationer.

Desuden havde Lone Dencker Wisborg opfordret kvinden til at søge stillingen, og en ekspert i ansættelsesret vurderede, at flere punkter i forløbet var påfaldende.

Forsiden på Ekstra Bladet 29. december 2020.

Efterfølgende afleverede en anonym medarbejdergruppe et brev til departementschef Lars Gert Lose, hvori man krævede ambassadør Lone Dencker Wisborgs afgang og truede med at lække informationer til pressen, hvis hun ikke blev kaldt hjem til Danmark.

Udenrigsministeriet afviste imidlertid kritikken og konkluderede, at Lone Dencker Wisborg ikke havde været inhabil i sagen, og at ingen forvaltningsretlige regler var overtrådt.

Opsagde ansatte, men slog stillinger op

Ikke desto mindre blev to lokalt ansatte på ambassaden afskediget i slutningen af januar.

Begge var netop vendt tilbage efter juleferien, da de uden varsel blev opsagt i deres stillinger som henholdsvis 'house manager' og 'executive chef'.

Årsagen var corona og den begrænsede aktivitet deraf, lød den kortfattede forklaring fra ambassadens ledelse, men ingen andre på ambassaden kendte til nedskæringerne, og samtidig slog ambassaden to stillinger op som henholdsvis 'facility manager' og chauffør.

Desuden fremgår det af en mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at Udenrigsministeriets HR-afdeling under coronapandemien har opfordret de danske repræsentationer rundt om i verden til at holde på medarbejderne, selvom aktivitetsniveauet er lavere end normalt.

'Hvor det er muligt, bør de medarbejdere bruges i andre funktioner,' fremgår det af mailen.

Ambassadør Lone Dencker Wisborg. Foto: Udenrigsministeriet

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det de to afskedigede ansattes klare opfattelse, at ambassadør Lone Dencker Wisborg mistænker dem for at stå bag de kritiske breve til Udenrigsministeriet, og at de derfor skulle have sparket.

De nu opsagte medarbejdere afviser over for Ekstra Bladet at stå bag det anonyme brev eller på anden vis være involveret i kritikken af ambassadøren, og de ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Sendt på hotel til 72.000 kroner

De to lokalt ansatte, der under deres ansættelse har haft bopæl på ambassaden, fik i forbindelse med opsigelsen besked om at pakke deres ting og forlade tjenesteboligen inden syv dage.

Samtidig kom en låsesmed på besøg for at skifte låsene, erfarer Ekstra Bladet.

Ambassaden placerede herefter de to opsagte medarbejdere på et hotel i Washington i den resterende del af opsigelsen, og derefter mistede de pågældende også deres sundhedsforsikring.

Derudover blev den spanske kvinde, som tidligere har været au pair for Lone Dencker Wisborg i Spanien og nu chauffør i Washington, også bedt om forlade ambassaden, hvor hun ligeledes havde bopæl. Hun er dog fortsat ansat på ambassaden.

Bilag, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, viser, at det månedlange hotel til de tre personer sammenlagt kostede ambassaden og Udenrigsministeriet næsten 72.000 kroner.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Siden april 2019 har Lone Dencker Wisborg været Danmarks officielle repræsentant i USA.

Usikre vilkår for lokalt ansatte

Forløbet viser ifølge professor ved Københavns Universitet Martin Marcussen, at lokalt ansatte i Danmarks udenrigstjeneste har usikre arbejdsvilkår, og en udsendt dansker ville aldrig blive behandlet som i tilfældet med den aktuelle sag i Washington, mener han.

- Alle steder er der usikre arbejdsvilkår, og det kan man til en vis grad slippe afsted med fra ministeriets side, fordi det er langt væk fra Danmark, og fordi det er udlændinge, siger Martin Marcussen, der studerer dansk diplomati.

- Lokalt ansattes vilkår er generelt set ringe, og det er paradoksalt, når det er den største medarbejdergruppe i Udenrigsministeriet. Der er så store forskelle mellem dem, der er udsendt og har udetillæg, børn i internationale skoler, risikotillæg og sikkerhed for ansættelse, og så den største medarbejdergruppe, som har usikre daglejervilkår. Det er en skrøbelig struktur, siger han.

- Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om staten skal drives på den måde. Alternativet til det danske arbejdsmarked i denne her sag er det amerikanske, og det er jo langt værre, påpeger han.