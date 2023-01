Ansatte strejker på Frederiksberg Rådhus

Det er gruppen af rådhusbetjente, der har nedlagt arbejdet over dårligt psykisk arbejdsmiljø fra ledelsens side. FOA kalder problemerne 'alvorlige'

Rådhusbetjentene på Frederiksberg Rådhus har nedlagt arbejdet.

Det bekræfter presseenheden i Frederiksberg Kommune over for Ekstra Bladet.

Ifølge lokalmediet FrederiksbergLIV er et dårligt psykisk arbejdsmiljø fra ledelsens side kimen til arbejdsnedlæggelsen.

Betjentene oplister i en pressemeddelelse en række årsager til problemer, skriver mediet.

Det tæller blandt andet forfølgelse af FOA-medlemmer, sygemeldinger på grund af stress og trusler om fyringer, større omlægninger af arbejdstider uden medarbejderinddragelse samt manglende anerkendelse og brug af FOA-tillidsmandsrepræsentanten.

Længerevarende ballade

Ifølge Ken Patrick Petersson, der er medlemsvalgt afdelingsformand i FOA 1, er der tale om en konflikt, der har stået i længere tid.

- Det er et længerevarende dårligt forhold mellem dem og deres leder, som nu gør sig udtryk i, at bægeret er blevet fyldt. Så det er ikke én ting, men en lang stribe ting, hvor de ikke synes, hun inddrager dem, og at hun træffer beslutninger henover hovederne på dem, siger afdelingsformanden til Ekstra Bladet.

Der er tale om en enkelt leder, der også er leder for blandt andet borgerservice. I denne arbejdsnedlæggelse er der kun tale om rådhusbetjentene.

- De er især utilfredse over, at hun ikke inddrager deres tillidsrepræsentant, siger han.

Ifølge afdelingsformanden består medarbejdergruppen af i omegnen af 15 ansatte, hvoraf en er tjenestemand, der ikke har nedlagt arbejdet.

- Alvorligt

Hos FOA har man endnu ikke fået meldinger om, at ledelsen har indkaldt til forhandlinger med tillidsværket.

- Jeg havde da håbet, at man allerede i dag havde indledt forhandlingerne fra ledelsens side, så vi kan få det gjort op, men jeg har intet hørt, siger Ken Patrick Petersson.

Fra FOA's side har man opfordret de ansatte til at gå i arbejde igen, eftersom der er tale om overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

- Så skal vi bare se at få løst de problemer, for det de siger og skriver lyder alvorligt. Det vil vi gerne hjælpe dem med, siger afdelingsformanden.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Frederiksberg Kommune.

