Ansatte tvunget til at hylde Putin

Krim-vandparkpersonale tvunget til at undskylde for at danse til ukrainsk popsang

Tre ansatte i et vandland på den annekterede halvø Krim er blevet tvunget til at synge en sang til støtte for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det sker efter, at de er blevet filmet, mens de dansede til en ukrainsk popsang. Det oplyser Krim-afdelingen af Ruslands indenrigsministerium.

Ifølge den uafhængige avis The Moscow Times, så har Krim-afdelingen af Ruslands indenrigsministerium fortalt, at de tre unavngivne ansatte blev tilbageholdt for 'offentligt at danse til en ukrainsk sangers sang med en uacceptabel betydning.'

Sangen, kaldet 'Gulyanka', indeholder teksten: 'Ukraine er endnu ikke død, hvis vi fester sådan.'

'Hylder Putin'

Mediet skriver, at en lokal domstol fandt de ansatte - i alderen 19, 20, 26 - skyldige i at 'miskreditere' de russiske væbnede styrker under krigstidens censurlove og idømte dem bøder på i alt 15.000 rubler svarende til cirka 1000 dkk.

Krims indenrigsministerium har offentliggjort en video af de tre unge kvinder – hvis ansigter er slørede – hvor de undskylder over for 'enhver borger i Den Russiske Føderation'.

I videoen kan man høre, at de citerer teksten til den ikoniske sang fra 2014 'Vladimir Putin is a Great Guy.'

'Vladimir Putin er en fantastisk fyr. En politiker, en leder og en fighter. Præsidenten har løftet landet. Putin har ikke forrådt Rusland,' lyder det i sangen.

Undskyldningsvideoer er blevet udbredt i Rusland efter invasionen af Ukraine i 2022.