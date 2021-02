Ansatte ved testcenter spritter sjældent af og oplæres af unge

En række ansatte ved Medicals Nordic beskriver sikkerheds- og hygiejneforhold ved selskabets testcentre som stærkt kritisable.

Det skriver Politiken, der både har talt med tidligere og nuværende ansatte.

De beskriver blandt andet, hvordan engangshandsker ikke bliver skiftet efter prøvetagning, og at der kun sjældent bliver sprittet af mellem patienterne.

Dertil bliver ufaglærte 18-20-årige kastet ud i opgaven med at næsepode borgere efter korte oplæringskurser fra jævnaldrende ufaglærte.

Medicals Nordics testcenter ved Holte Midtpunkt. Prøvetagere ved selskabets testcentre fortæller om sikkerheds- og hygiejneforhold, som eksperter og politikere beskriver som graverende. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

En nyansat medarbejder fortæller til Politiken, hvordan han har haft en 'bizar' første arbejdsuge, hvor han blandt andet fik en kort oplæring af en 18-årig mand.

- Det er under al kritik, hvad der foregår, og firmaet er slet ikke den her store opgave voksen, siger medarbejderen, der ønsker at være anonym, til avisen.

Medicals Nordic står for test ved nogle af SOS Internationals testcentre. Organisationen leverer titusindvis af lyntest hver dag.

På Medicals Nordic hjemmeside står der, at 'testen foretages ved næsepodning af kvalificeret og uddannet personale'.

De beskrevne forhold er 'stærkt bekymrende'. Det siger specialist i infektionshygiejne Hans Jørn Kolmos.

Han siger, at den dårlige hygiejne risikerer at gøre teststationerne til 'epicentre for smittespredning'.

De seneste oplysninger kommer, efter at Politiken blandt andet har afdækket, hvordan Medicals Nordic har tilsidesat loven ved at håndtere borgernes følsomme sundhedsdata over gratistjenesten WhatsApp.

Enhedslisten har 'minimal tillid til SOS International og Medicals Nordics evne og vilje til at rette op på fejlene'.

Det siger sundhedsordfører Peder Hvelplund, efter at han er blevet forelagt de nye oplysninger.

Den radikale sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, finder også de beskrevne forhold dybt kritisable.

Medicals Nordics ejere, Teit Reuther og Jonas Hertz, skriver i en udtalelse til Politiken, at det er deres højeste prioritet, at borgere kan føle sig trygge ved de test, de udfører.

- Vi står bag vores medarbejdere, der knokler løs, og vi står på mål for deres træning, vores centre og testresultater. På baggrund af kritikken har vi valgt at skærpe og øge vores løbende kvalitetskontrol, lyder det i udtalelsen.