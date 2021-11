Antal af indlagte med corona er det højeste siden februar

2097 personer er testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet indlagte stiger med 14 til 277. Af de indlagte er 36 på intensivafdeling, og 20 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Man skal tilbage til 17. februar i år for at finde et indlæggelsestal, der er tilsvarende højt.

Det er tredje dag i træk, at smittetallet er over 2000. Torsdag blev der registreret 2598 nye smittetilfælde, mens 2251 blev testet positive fredag.

Der er registreret yderligere ti dødsfald med coronavirus det seneste døgn.

Det seneste døgn er 139.269 borgere blevet testet for coronavirus med en PCR-test. Med de 2097 nye smittetilfælde giver det en positivprocent på 1,51.

I alt 76,5 procent af befolkningen har påbegyndt deres vaccinationsforløb, mens 75,3 procent er færdigvaccinerede.

I alt 376.396 borgere - svarende til 6,5 procent af befolkningen - har fået et tredje stik med en vaccine mod covid-19.