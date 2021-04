Antal corona-indlagte falder til det laveste i to uger

Mandag morgen var der 207 indlagte med covid-19 på de danske hospitaler, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er fire færre end søndag morgen og det laveste siden 28. marts, hvor 200 smittede var indlagt på hospitalerne i Danmark.

Den hidtil største coronabelastning på hospitalerne var 4. januar, hvor der var 964 smittede indlagt. Siden er antallet dog faldet stejlt.

Siden midten af februar har der været færre end 300 indlagte, og i en periode har der været lige i underkanten af 200 indlagte.

Siden den seneste opgørelse er der sket 23 nye indlæggelser af smittede. Færre er dog indlagt, da der også er sket udskrivelser.

Derudover er der sket to dødsfald blandt smittede personer. Det vides dog ikke, om disse var indlagt på hospitalet.

Der er det seneste døgn fundet yderligere 514 tilfælde af covid-19 i Danmark i de 155.519 prøver, der er kommet svar på.

Det svarer til, at 0,33 procent af prøverne har været positive. Det tal kendes også som positivprocenten. Den har siden 1. februar ligget stabilt mellem 0,30 og 0,50.

Det vil også sige, at der endnu ikke har været nogen større smitteeffekt af påskens sammenkomster, som der ellers var frygt for forud for højtiden.

Ifølge Henrik Nielsen, professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital, er det dog for tidligt at konkludere noget på en eventuel påskeeffekt. Han mener, at det først er muligt efter denne uge.

- Der er kun gået en uge siden påsken. Så det er endnu for tidligt at sige, at der ikke kommer en stigning i tallene. Vi skal nok igennem den her uge, før vi kan sige det med større sikkerhed, siger Henrik Nielsen.

Derudover er der foretaget 183.230 lyntest det seneste døgn. De positive tilfælde fra lyntest indgår på grund af usikkerhed om testsvarene ikke i statistikken over smittetilfælde. Det gør kun svar fra PCR-test.

Yderligere 14.914 personer har fået det første stik med en coronavaccine, så i alt 883.375 - eller 15,1 procent af befolkningen - har fået mindst ét af de to stik, som vaccinerne kræver.

Samtidig har 3853 personer fået det andet og sidste stik. Det bringer det samlede antal op på 449.419 - eller 7,7 procent af Danmarks befolkning.

Mandag sigter landets regioner efter at give 100.000 stik. Det sker i forbindelse med en stresstest af vaccinationssystemet, der skal teste, om det kan bære at vaccinere så mange personer på én dag.