Antal coronaindlagte på intensiv er det laveste i en måned

Antallet af indlagte med covid-19 på landets intensivafdelinger er faldet til det laveste niveau i en måned.

Fredag morgen var 60 smittede indlagt på intensiv, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er det laveste i SSI's daglige opgørelse siden 11. december. Her var også 60 på intensiv.

Blandt de indlagte på intensiv er 36 tilkoblet en respirator, der hjælper dem med at trække vejret.

Torsdag morgen var 64 indlagt på intensiv, og af dem var 38 tilkoblet en respirator. Antallet er altså faldet med henholdsvis fire og to over det seneste døgn.

Der er registreret yderligere 23.614 coronatilfælde i Danmark, viser fredagens tal fra SSI. De er fundet i 191.374 test.

Det betyder, at knap en ud af otte test har været positive. Det tal kendes også som positivprocenten og svarer til niveauet den seneste tid.

Professor i vaccinedesign ved Københavns Universitet Camilla Foged kalder epidemien stabil og vurderer, at de høje, men stabile smittetal kan tyde på, at epidemien er toppet.

Camilla Foged fortæller, at en vaccine, der er tilpasset omikronvarianten, forventes at være klar til marts eller april. Efterfølgende skal den godkendes, og det betyder, at den nok først kan være ude hos borgerne i juni.

- Men altså spørgsmålet er, om det er relevant at give vaccinen i sommermånederne.

- Jeg vil tro, det bliver for sent til den her vintersæson. Det bliver nok mere aktuelt til næste vintersæson, siger hun.

Og til den tid kan det ikke udelukkes, at der er brug for endnu en opdatering.

- Man skal aldrig sige aldrig i forhold til coronavirus, siger Camilla Foged.

Fredagens tal fra SSI viser, at der er sket 215 nye indlæggelser, men der er blevet udskrevet stort set det samme antal. Det betyder, at det samlede antal indlagte stiger med 2 til 757.

Antallet af indlagte dækker både over dem, der er indlagt på grund af corona, og dem, der er indlagt på grund af en anden diagnose, men som også har covid-19.

Seruminstituttet har tidligere opgjort, at op mod hver fjerde coronaindlagte i december var personer, der var indlagt af en anden årsag end corona.

Yderligere 15 smittede er afgået ved døden. I alt er 3468 personer med påvist covid-19 afgået ved døden i Danmark.