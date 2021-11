Antal coronaindlagte stiger til højeste niveau siden februar

Der er søndag registreret 3223 yderligere coronatilfælde, oplyser Statens Serum Institut.

Det betyder, at den seneste tids stigning fortsætter, og det er dermed 11. dag i træk med over 2000 smittetilfælde.

Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, kalder smittetallene bekymrende - men ikke voldsomt bekymrende.

- Jeg tænker, at det er bekymrende, men meget naturligt og forståeligt at smittetallene stiger.

- Jeg er ikke voldsomt bekymret for situationen, for det kan godt være vi har voldsomt mange smittede lige nu, men det afspejler sig jo ikke i indlæggelsestallene, siger han.

Antallet af indlagte stiger dog med 27 til 346, hvilket er det højeste niveau siden februar. Til sammenligning hed tallet for blot en måned siden 91.

Men smittetallene havde været højere, hvis der ikke var så mange vaccinerede, forklarer Chritian Wamberg, der dog også fortæller, at sundhedsvæsenet er meget presset lige nu.

- Lige nu er sundhedsvæsenet presset til det, det kan.

-Og spørgsmålet er, om sundhedsvæsenet kunne klare det sidste år, hvor alt andet blev suspenderet. Men der er mangel på medarbejdere, og dem der er, de synes ikke, at det er særligt attraktivt at tage en ekstra tørn, siger Christian Wamberg.

Der er syv yderligere dødsfald. Det betyder, at det samlede antal coronarelaterede dødsfald ligger på 2767. Det er anden dag i træk, at der registreres syv dødsfald.

De smittede er fundet på baggrund af 158.514 PCR-prøver. Her testes man for corona ved at blive podet i svælget.

Det betyder også, at andelen af smittede blandt de testede lander på 2,03 procent.

Det seneste døgn er der blevet foretaget blot 5523 revaccinationer, hvor folk modtager tredje stik mod corona. Det er dog typisk for weekender, at niveauet daler.

Samlet set har 469.964 nu modtaget tredje stik. Det svarer til otte procent af befolkningen.

Christian Wamberg vil gerne opfordre alle til at blive vaccineret.

- Man kan helt sikkert se, at vaccinerne har en effekt.

- Jeg tror ikke, at vi har set toppen endnu, og man kan blive voldsomt bekymret for dem, der ikke er vaccineret, siger han.