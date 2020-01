Antal døde og smittede af dødelig virus stiger støt

Antallet af personer, der er bekræftet døde af coronavirus i Kina, er natten til søndag dansk tid steget til 56.

Det sker, efter at myndighederne i den hårdt ramte Hubei-provins, hvor smitten menes at have sit epicenter i millionbyen Wuhan, har bekræftet 13 nye dødsfald.

Samtidig har myndighederne i Shanghai, der er Kinas største by, natten til søndag for første gang registreret et dødsfald i forbindelse med virusset.

Og derudover er en person omkommet af smitten i Henan-provinsen, der grænser op til Hubei-provinsen.

Samtidig er der konstateret omkring 600 nye tilfælde af smittede i Kina. Dermed stiger det samlede antal tilfælde af smittede i landet til 1975.

Det skriver det kinesiske statsmedie CCTV.

Landets præsident, Xi Jinping, advarede lørdag om, at coronavirusset udgør en "alvorlig situation" for Kina, mens myndighederne arbejder på højtryk for at hindre smitten i at brede sig.

Der er blevet indført transportforbud i Wuhan og flere andre af Hubei-provinsens byer i et forsøg på at inddæmme smitten. I alt 56 millioner indbyggere er påvirket af restriktionerne i provinsen.

Natten til søndag dansk tid slutter Canada sig desuden til listen af lande, hvor smitten menes at være blevet registreret.

Det bekræfter den canadiske regering i en pressemeddelelse.

Der er tale om en person, der for nylig er vendt hjem til Canada efter et besøg i Hubei-provinsen i Kina, som formodes at være smittet med virusset.

- Individet er i stabil tilstand og er indlagt på hospitalet, oplyser den canadiske regering i en pressemeddelelse.

Lørdag blev de første fire tilfælde af smitten bekræftet i Australien, som er en populær destination for kinesiske turister.

De fire personer, der er ramt af virusset i Australien, har alle været i Wuhan for nylig.

Fredag aften blev Frankrig det første europæiske land, der kunne bekræfte tilfælde af coronavirusset.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.