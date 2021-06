Antal indlagte falder til under 100

Antallet af indlagte med covid-19 falder med 12 til 99 i lørdagens opgørelse. Dermed er der under 100 coronapatienter på landets hospitalsafdelinger for første gang siden slutningen af september.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Til sammenligning svingede antallet af indlagte mellem 800 og 1000 i januar, da anden bølge toppede.

Det lave antal indlæggelser kan mærkes på hospitalerne. Det fortæller Kasper Karmark Iversen, professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev-Gentofte Hospital.

- Vi ser meget få coronapatienter efterhånden på hospitalerne, konstaterer han.

437 personer er bekræftet smittet med coronavirus det seneste døgn.

De nye smittetilfælde er fundet i 163.188 PCR-test, og dermed var det 0,27 procent af prøverne, der påviste coronavirus. Det er den laveste andel siden 24. april, hvor positivprocenten ligeledes var 0,27.

- Tallene holder sig nede, som jeg egentlig også havde forventet og regnet med. Så det ser super fint og stabilt ud, siger Kasper Karmark Iversen.

Der er lørdag også færre coronapatienter, der er indlagt på en intensivafdeling. Det er tilfældet for 20 personer, hvilket er tre færre end fredag.

14 intensivpatienter får hjælp af en respirator til at trække vejret, og det er et fald på to sammenlignet med døgnet forinden.

Der er registreret to nye dødsfald blandt coronasmittede. Dermed har 2525 personer med covid-19 mistet livet i Danmark under pandemien.

Foruden de over 160.000 PCR-test er der foretaget 449.008 lyntest i Danmark det seneste døgn.

Det bliver ikke oplyst, hvor mange af dem der påviste smitte, da der er for stor usikkerhed forbundet med prøvesvaret fra en lyntest.

Ud fra dagens smittetal mener Kasper Karmark Iversen, at der er plads til den planlagte genåbning, hvor danskerne blandt andet kan droppe mundbind i en lang række sammenhænge.

- Vi kan ikke se effekten af genåbningen endnu, men de her tal gør, at jeg ikke er bekymret for, hvad der sker - heller ikke efter genåbningen, siger han.