Antal indlagte falder

Der er registreret 397 nye coronatilfælde det seneste døgn.

Det oplyser Statens Serum Institut tirsdag eftermiddag.

Smittetilfældene er fundet på baggrund af 93.087 prøver. Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er på 0,43.

Det er samme niveau som mandag. Det niveau vil fastholdes i den kommende tid, mener professor.

- Vi er ved at nå ned på det niveau, som vil være konstant med den nedlukning, som vi har lige nu, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

De 397 nye coronatilfælde står i kontrast til de 488 tilfælde, som blev fundet ved mandagens opgørelse.

Antallet af indlagte falder med 40 til 504 personer.

Tallene for indlagte og registret smittet glæder Søren Riis Paludan.

- Jeg hæfter mig ved, at vi (Danmark, red.) forsat har virkelig lave smittetal, og vi har en lav smitteprocent. Jeg hæfter mig også ved, er, at der er et stort fald i antallet af indlagte.

Af de indlagte er 93 personer indlagt på intensivafdelinger. 68 er så syge, at de er lagt i respirator.

Der er 15 nye coronarelaterede dødsfald, oplyser seruminstituttet.

Instituttet har også offentliggjort en status på, hvor langt man er med vaccinationerne.

189.148 personer har fået det første af to stik af vaccinen mod covid-19. Det svarer til 3,24 procent af befolkningen.

93.746 har fået begge stik og betragtes som færdigvaccineret. Det svarer til 1,61 procent.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag oplyst i et tweet, at kontakttallet - tidligere kaldet smittetrykket - er faldet fra 0,8 til 0,7.

Det overrasker ikke Paludan.

- Det ikke overraskende, synes jeg. For når vi har fulgt smittetallene de seneste uger. Men det, som kunne være interessant nu, var at få oplyst kontakttallet for B117.

Sundhedsministeren oplyser i sit tweet ikke, hvad kontakttallet for den britiske variant er opgjort til i denne uge.

Med et kontakttal på 0,7 vurderes epidemien at være aftagende. Det hænger sammen med, at ti smittede i gennemsnit ventes at give smitten videre til syv andre.