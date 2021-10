Antal indlagte med corona er det højeste siden marts

Der er søndag 233 personer indlagt med coronavirus på danske hospitaler.

Det er 14 flere end lørdag, og det er det højeste antal siden marts.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Da antallet af indlagte sidste gang var så højt, var der 243 personer indlagt med coronavirus. Det var 1. marts.

Lørdag var der 219 personer indlagt med corona på landets hospitaler. Når det samlede antal indlagte ikke stiger mere, skyldes det, at der også er nogle, som bliver udskrevet.

I en kommentar til dagens coronatal siger Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Institut for Farmaci, Københavns Universitet, at det er bekymrende, at der hver dag er en stigning på 10 til 20 af nyindlagte. Så antallet af indlagte bliver ved med at stige.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at den forventer, at antallet af indlagte med corona de kommende uger vil stige til 250-300. Det fremgår af en rapport, som blev offentliggjort fredag.

Her lyder det desuden, at coronapatienter ikke i sig selv udgør en belastning på sundhedsvæsenet på nuværende tidspunkt.

Men hvis antallet af indlagte stiger med 14 om dagen, kan det hurtigt gå den forkerte vej, siger Camilla Foged.

- Det kan hurtigt udvikle sig til mange. Det er omkring 100 nye om ugen. Og hvis det bliver ved med at stige, så når vi hurtigt op på de 500, som bliver kritisk.

Yderligere 1532 personer er konstateret smittede med coronavirus det seneste døgn, viser tallene fra SSI.

Det er nogenlunde på niveau med de andre dage i denne uge, hvor der dagligt er registreret mellem 1411 og 1871 coronasmittede.

Smittetilfældene er fundet i 91.012 PCR-prøver. Det er de test, hvor man podes i svælget.

Det betyder, at 1,68 procent af prøverne har været coronapositive.

Antallet af daglige PCR-test har svinget meget i løbet af den seneste uge.

Mandag var antallet af smittede baseret på omkring 66.800 coronatest, mens det lørdag baserede sig på 108.900 test.

SSI har desuden registreret et coronarelateret dødsfald.

Camilla Foged så meget gerne, at man genindfører coronapasset, sådan at der er mere hånd i hanke med dem, der endnu ikke er vaccineret.

Desuden så hun gerne, at flere blev vaccineret.

- Det, der ville have den største effekt, er at få vaccineret, siger hun.

Der er cirka 1000 mennesker, der er blevet vaccineret siden i går, men det batter ifølge Camilla Foged ikke meget i forhold til at nedbringe smitten.