Antal smittede med RS-virus stiger

Har du nogle oplevelser med RS-virus? Så skriv til journalisten her.

RS-virussen er i omløb og kan ramme især de allermindste virkelig hårdt.

Hvis man følger tallene fra Statens Serum Institut, kan man se en stigende kurve, og gårsdagens tal lød på 157 smittetilfælde, tre indlæggelser og to dødsfald.

For hele sæsonen 2022 har der været 5361 smittede, 2118 indlæggelser og 30 dødsfald.

Tallene vil højst sandsynligt komme til at stige i den kommende tid.

- Vi kan ikke sige, at RS-virussen er toppet endnu. Den er kommet tidligere i år, for vi plejer først at se den lidt senere på efteråret og vinteren.

- Den tog for alvor fart i uge 37 og har holdt sig på samme niveau i de forgangne uger, men nu er smitten steget igen, fortæller Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge hos Statens Serum Institut, SSI, til Ekstra Bladet.

Annonce:

Forventningen er heldigvis, at den vil aftage om et par uger.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

De mindste er udsatte

Dem, der er allermest udsat for virussen, er de helt små - især spædbørn. Det skyldes blandt andet, at de ikke har dannet immunitet endnu.

- Der er også nogle ældre, der bliver ramt af virussen, men antallet er langt mindre i forhold til de små.

- De mindste børn kan blive ret dårlige, da deres luftveje er små. Derfor kan det være voldsomt. Vi ser indlæggelse af nogen, men det er ikke sådan, at vi har set dødsfald blandt dem, siger Bolette Søborg fra SSI.

Arbejdes på en vaccine

Hvad virussen angår, lyder rådet fra SSI, at man skal undgå at have syge børn samlet, men hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at man som forældre er opmærksom på, hvis barnet opfører sig anderledes end normalt.

Annonce:

- Det kan være, hvis barnet bliver sløvt eller holder op med at være sulten.

- Det er vigtige ting, når man har med spædbørn at gøre, for det er svært at vurdere dem sammenlignet med større børn, der kan sige fra. Som læge vil man nok sige, at man hellere skal komme en gang for meget end for lidt, lyder det fra Bolette Søborg.

I fremtiden er håbet dog, at der vil komme en vaccine, som kan forebygge virussen.

Influenza-alarm: Det kan du gøre