Antal steder med sundhedsrisiko fra PFAS-forurening vokser

Antallet af steder, hvor PFAS-forurening med sikkerhed udgør en sundhedsrisiko, eller hvor det ikke kan udelukkes, er vokset fra 25 til 52.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en status på sin hjemmeside.

Beskeden kommer, efter at styrelsen i oktober bad de kommuner, der har brandøvelsespladser, om at komme med en vurdering af sundhedsrisikoen.

Ved de 52 steder, der er udpeget, kan der være en sundhedsfare for mennesker.

Sundhedsrisici dækker ifølge Miljøstyrelsen over, at der i nærheden af brandøvelsespladserne har været kødkvæg, kolonihaver med fødevarer, lystfiskeri eller strandbadning.

Ved 35 af de 52 steder er der sat gang i analyser af den formodede forurening, eller der er udstedt et påbud om at foretage flere undersøgelser, oplyser styrelsen.

For de sidste 17 steder har kommunerne ikke oplyst, hvilke tiltag der er planer om. Miljøstyrelsen vil tage kontakt til de pågældende kommuner og følge op, fremgår det.

De 52 lokaliteter er fordelt på 29 kommuner rundtom i landet. Blandt andet ved Flyvestation Skrydstrup og Vojens Lufthavn i Haderslev Kommune, hvor der er taget to prøver fra græsarealer nordvest for en brandøvelsesplads.

- Vi har af Forsvarets Ejendomsstyrelse modtaget resultatet af to græsprøver fra Flyvestation Skrydstrup, hvor der er påvist et indhold af PFAS-forbindelser (ikke PFOS), som Fødevarestyrelsen vurderer er så problematisk, at det ikke må anvendes til foder, oplyser kommunen ifølge Miljøstyrelsen.

Andre steder er der ikke taget prøver, men det fremgår eksempelvis fra tankområde Durup i Rebild Kommune, at boliger tæt ved har en drikkevandsboring, der kan være sårbare mod forurening fra overfladen.

Ved Flyvestation Avnø i Vordingborg Kommune går der græssende dyr på naturcenterets område.

- Måske er der risiko for, at de græssende dyr har et forhøjet indhold af PFAS-forbindelser, oplyser kommunen.

PFAS er en stor gruppe af syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne.

Tidligere indgik PFAS-stoffer i brandskum, men de har også været brugt i fødevareemballage, overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Da stofferne er svært nedbrydelige samt skyer vand og fedt, er de blevet påvist i de områder, hvor der før er brugt brandskum.

- De kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet, og deres helbredseffekter skaber bekymring, skriver Sundhedsstyrelsen om stofferne.