Antallet af boliger til salg stiger for femte måned i træk

Der er blevet mere at vælge imellem for kommende boligkøbere.

Antallet af boliger til salg på landsplan er nemlig steget for femte måned i træk..

Det oplyser Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar til nye tal fra Boligsiden. Det er en side, som drives af ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder.

Kigger man blot på ændringen i udbud fra juli til august, er antallet af boliger til salg steget i samtlige regioner.

Den mest markante stigning ses i Region Hovedstaden, hvor antallet af både huse og ejerlejligheder er steget med mere end syv procent i begyndelsen af august sammenlignet med måneden før.

I den anden ende af skalaen findes Region Nordjylland og Region Syddanmark, hvor der er tale om mere beskedne stigninger på mellem 0,5 og 2,8 procent.

Det større udvalg af boliger til salg har dog endnu ikke rykket ved priserne, påpeger Jeppe Juul Borre.

- Udbuddet er fortsat meget lavt i en historisk sammenhæng. Det er med til at holde en hånd under priserne, siger han.

- Men udbuddet er steget for femte måned i træk, og jo længere tid den tendens fortsætter, desto mere bliver den her hånd fjernet.

Samtidig er stigende renter, energipriser og inflation også med til at ramme danskerne på pengepungen.

- Så der er mere modvind end medvind. Samlet forventer vi, at boligpriserne skal falde med fem-ti procent på landsplan inden for et års tid, siger cheføkonomen.

Kigger man et helt år tilbage, så er det især ejerlejligheder, der er kommet flere af på markedet. Det viser tallene fra Boligsiden.

På landsplan er der 31 procent flere ejerlejligheder i udbud i starten af august sammenlignet med samme måned sidste år.

For villaer og rækkehuse ses en årlig stigning på næsten 14 procent på tværs af Danmark.