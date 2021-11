Antallet af coronaindlagte er det højeste siden februar

2097 personer er testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet indlagte stiger med 14 til 277. Af de indlagte er 36 på intensivafdeling, og 20 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Man skal tilbage til 17. februar i år for at finde et indlæggelsestal, der er tilsvarende højt.

- Umiddelbart vil jeg sige, at den trend vi ser, fortsætter. Dagens tal er yderligere et argument for, at vi bliver nødt til at se på, om man skal klassificere covid-19 som en samfundskritisk sygdom.

Sådan reagerer Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet, på smittetallene.

Han hæfter sig blandt andet ved, at der er sket 59 nye indlæggelser siden fredag.

Det er tredje dag i træk, at smittetallet er over 2000. Torsdag blev der registreret 2598 nye smittetilfælde, mens 2251 blev testet positive fredag.

Der er registreret yderligere ti dødsfald med coronavirus det seneste døgn.

Allan Randrup Thomsen mener ikke, at de nuværende indlæggelsestal er bekymrende endnu.

- Tallet er endnu ikke så højt, at det i sig selv er bekymrende, men det er den stigning, der har været i den seneste tid, siger han.

Han er ikke overrasket over indlæggelsestallet set i lyset af de seneste ugers smittetal.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bad fredag eftermiddag Epidemikommissionen se på, om covid-19 igen skal betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Det blev covid-19 i perioden fra den 10. marts 2020 og frem til den 10. september 2021.

Allan Randrup Thomsen mener, at man bør overveje at genindføre coronapas. Det har flere andre eksperter bakket op om i den seneste uge.

Det seneste døgn er 139.269 borgere blevet testet for coronavirus med en PCR-test. Med de 2097 nye smittetilfælde giver det en positivprocent på 1,51.

I alt 76,5 procent af befolkningen har påbegyndt deres vaccinationsforløb, mens 75,3 procent er færdigvaccinerede.

I alt 376.396 borgere - svarende til 6,5 procent af befolkningen - har fået et tredje stik med en vaccine mod covid-19.