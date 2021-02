Antallet af coronaindlagte er mere end halveret siden årsskiftet

Det seneste døgn er antallet af patienter indlagt med coronavirus faldet med 13 til 357.

Det viser den seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

De 357 coronaindlagte patienter er det laveste antal siden 10. december sidste år. Derudover er det mere end en halvering, i forhold til da antallet af indlagte toppede 4. januar med 964 patienter.

Ud af de 357 indlagte patienter ligger 69 på en intensivafdeling, og af de 69 får 46 hjælp til at trække vejret af en respirator.

Antallet af patienter, der ligger på en intensivafdeling og får hjælp af respirator, er ligeledes blandt det laveste i flere uger.

Hen over det seneste døgn er der registreret 478 nye smittetilfælde. Det svarer til 0,37 procent af de i alt 130.891 prøver, der er lavet for coronavirus.

I testindsatsen holder myndighederne særligt godt øje med spredningen af den mere smitsomme virusvariant, der er kendt som B117.

Ifølge SSI's foreløbige tal udgjorde virusvarianten 26,2 procent af de positive coronaprøver, der blev analyseret i den første uge af februar.

Testresultaterne fra SSI dækker over de såkaldte pcr-test. Det er de test, hvor man bliver podet i halsen og derefter kan forvente svar inden for to døgn.

Der har været yderligere 14 tilfælde, hvor en person smittet med coronavirus er død. Dermed er i alt 2269 coronasmittede døde siden marts sidste år.

Den seneste opgørelse fra SSI viser, at 156.397 personer er færdigvaccinerede, siden vaccinationerne begyndte i slutningen i december. Det svarer til 2,68 procent af befolkningen.

Derudover har 50.195 personer påbegyndt vaccination, men mangler stadig at blive færdigvaccineret.

Med de vacciner, der indtil videre bruges herhjemme, skal der to vaccinedoser til for at opnå den mest effektive beskyttelse mod coronavirus.