Antallet af coronasmittede er igen under 4000

Det seneste døgn har 3795 personer i Danmark fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Det er første gang i tre dage, at antallet af positive prøver er under 4000.

De 3795 smittetilfælde er fundet i 189.557 PCR-prøver. Det vil sige, at to procent af prøverne har været positive det seneste døgn, hvilket er en smule lavere end fredag.

Ud over PCR-testene er der foretaget 170.711 lyntest, som er de test, hvor man bliver podet i næsen.

Trods det lavere smittetal er det for tidligt at antage, at smitten er på tilbagetog, mener Eskild Petersen, som er professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

- De sidste fire dage har tallet ligget stabilt omkring 4000. Om det så betyder, at kurven er ved at knække eller er ved at flade af, er for tidligt at sige, siger Eskild Petersen.

Han henviser til sidste vinter, hvor både smittetilfælde og indlæggelser toppede fra slutningen af december til starten af januar.

Han mener ikke, at der bliver gjort nok for at stoppe smitten.

- Jeg tror, at vores problem er, at vi har foretaget for få forsøg på at kontrollere det her.

- Det er kun lidt over en uge siden, at vi indførte coronapas igen, og vi har endnu ikke indført mundbind.

- Portugal, Spanien og Italien klarer sig væsentligt bedre, end vi gør. Det, de lande har gjort, er, at de har beholdt kravet om coronapas sommeren over og stadig gør det. De har også bibeholdt mundbindet i det offentlige rum, og det har gjort en væsentlig forskel, siger Eskild Petersen.

I Danmark er der på hospitalerne lørdag indlagt 386 personer med corona. Det er otte flere end fredag og er desuden det højeste siden februar.

Ud af de 386 indlagte er 48 indlagt på intensiv, og af dem får 24 hjælp af en respirator.

Der er yderligere ti coronarelaterede dødsfald. Dermed er det samlede antal dødsfald under epidemien nu 2807.