Antallet af coronasmittede falder torsdag til 4680

Der er det seneste døgn konstateret 4680 nye tilfælde af corona.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De smittede er fundet blandt 189.695 PCR-prøver. Det giver en positivprocent på 2,47.

Desuden falder antallet af indlagte med 12 til 427. Heraf er 57 patienter på intensiv, og 35 af dem får hjælp til at trække vejret med en respirator.

Yderligere 3 er døde med corona. Det bringer det samlede dødstal op på 2912.

Torsdagens tal er umiddelbart en positiv nyhed, når man ser dem i sammenhæng med den seneste uges tal.

Det mener Hans-Jørgen Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Det ligner status quo. Der er ikke den store forskel set hen over ugen. Hverken smittetallene eller antallet af indlæggelser er steget yderligere, og udviklingen ser over en længere periode ud til at stagnere, siger professoren.

Han mener, at genindførelsen af krav om coronapas visse steder kan være en medvirkende årsag til, at smittevæksten er gået i stå.

- Det er ved at være noget tid siden, at vi indførte coronapas, og det kan jo godt tolkes som om, at nogle af de forholdsregler, der er sat i værk, har haft en effekt.

- Og hvis vi samtidig får sat ekstra gang i vaccinationerne, så kan man godt tolke det derhen, hvor det kunne begynde at bøje af, siger Kolmos.

Han understreger dog, at den kommende måneds traditionelle sammenkomster i forbindelse med julen og den nye Omikron-variant kan ændre billedet i negativ retning igen.

Der er blevet lavet 180.154 kviktest - også kendt som antigenprøver. Positive fra denne type test indgår ikke i smittetallet, da resultatet skal bekræftes af en PCR-test.

Onsdag aften var der pressemøde i Statsministeriet. Her var fokus på den danske vaccineindsats og den nyeste mutation, Omikron.

Der er torsdag eftermiddag konstateret 14 tilfælde med Omikron-varianten i Danmark. Yderligere 18 tilfælde er under mistanke og bliver nærmere undersøgt.

I den kommende tid vil indsatsen for at få borgene til at få første, andet eller tredje stik blive styrket.

Det er målet, at op mod 500.000 borgere kan blive vaccineret om ugen.