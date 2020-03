Antallet af coronasmittede i Italien stiger til 1700

Antallet af personer smittet med coronavirus i Italien er steget med flere hundreder til omkring 1700.

Det oplyser nyhedsbureauet Reuters, som også meddeler, at antallet af personer i Italien, som har mistet livet som følge af smitte, søndag er steget med fem til 34 over det seneste døgn.

Af de smittede skal 83 personer være blevet raske igen.

Smitten blev opdaget for ti dage siden, og myndighedernes fokus er især rettet mod en række områder i det nordlige Italien.

Italien er det land i Europa, som er hårdest ramt af virussen.

Premierminister Giuseppe Conte sagde tidligere på ugen, at det økonomiske slag mod Italien kan blive 'meget hårdt'.

Store dele af Norditalien er paralyseret. Mange skoler, universiteter og turistattraktioner er lukkede, mens handelsmesser og flyafgange til og fra Milano bliver aflyst.

Flere lande i det øvrige Europa har også rapporteret om smitte. Ifølge en kortlægning fra det amerikanske Johns Hopkins University er omkring 100 mennesker blevet smittet af virussen i Tyskland, mens der i Frankrig er rapporteret 100 tilfælde.

Ingen er registreret døde i de to lande. Det samme gælder Spanien, som indtil videre har meldt om i alt 76 smittede.

Tallene skal tages med forbehold, da de bliver opdateret med en vis forsinkelse.

Frankrig har som følge af virusudbruddet forbudt forsamlinger med over 5000 mennesker i et forsøg på at bremse spredningen.

I Danmark er tre danskere foreløbigt testet positiv for coronavirus.

To af dem var hjemvendt fra skiferier i det nordlige Italien.

Den tredje havde været til konference i München i Tyskland. Her havde han været i kontakt med en italiener, som senere er bekræftet smittet.

Globalt er omkring 87.500 smittet med virus, mens lige omkring 3000 har mistet livet som følge af smitten.