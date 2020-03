Antallet af coronasmittede i Sverige stiger drastisk

Antallet af personer, der er bekræftet smittet med coronavirus, er torsdag næsten blevet fordoblet i den svenske hovedstadsregion, Stockholm.

Det sker, efter at 28 personer torsdag aften er blevet bekræftet smittet af de svenske myndigheder.

Det skriver det svenske nyhedsbureauet TT, der betegner udviklingen som en 'smitteeksplosion'.

Dermed er i alt 59 personer smittet alene i Stockholm-regionen.

I hele Sverige lyder antallet af smittede således på 93 personer.

Myndighederne skriver i en pressemeddelelse, at 'de smittede patienter isoleres på en infektionsklinik eller et andet sted alt efter deres behov og livssituation'.

Samtidig har myndighederne igangsat en opsporing af alle personer, som de smittede har været i kontakt med.

- Det er vigtigt at understrege, at de tilfælde, der hidtil er blevet bekræftet, er blevet smittet i udlandet eller har været i kontakt med nogen, som er blevet smittet uden for Sverige, lyder det videre.

Tidligere torsdag kom nyheden om, at en ansat ved et hospital i kommunen Danderyds var blevet smittet med coronavirus.

Personen skal dog ikke have været i kontakt med patienter. Men inden at smitten blev konstateret har vedkommende været i kontakt med fire kolleger.

Torsdag er der desuden blevet konstateret syv nye smittetilfælde i Skåne, fem i Värmand, en i Gäblevorg, en i Uppsala og en i Västra Götaland.

Alle de smittede i Skåne i Sydsverige har været på rejse i Norditalien for nylig. Ingen af dem er i alvorlig tilstand.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af virusudbruddet.

I Italien er over 3800 personer konstateret smittet, mens 148 personer er døde af virusset. Af de smittede er over 400 personer erklæret raske igen.